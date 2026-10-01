Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Iașul devine capitala plant-based a României: Ediția a III-a a Plant Based Fest se desfășoară la Palatul Culturii, pe 10–11 octombrie

Iașul devine capitala plant-based a României: Ediția a III-a a Plant Based Fest se desfășoară la Palatul Culturii, pe 10–11 octombrie

Iașul devine capitala plant-based a României: Ediția a III-a a Plant Based Fest se desfășoară la Palatul Culturii, pe 10–11 octombrie

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 octombrie 2026, 10:54

Asociația Vegania anunță organizarea celei de-a III-a ediții a festivalului Plant Based Fest, un eveniment de referință dedicat alimentației vegetale, sănătății, inovației și stilului de viață sustenabil, derulat în perioada 10–11 octombrie 2026, într-o locație emblematică a orașului: Palatul Culturii din Iași.

Proiectul este realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, Camera de Comerț și Industrie Iași, bizz.club Iași, Fabricat în RO, Sinaps, Inception Labs și beneficiază de sprijinul partenerilor din industrie (Naturli’, Verdino, Nordic Food, Beyond Meat, Oatly!, Iezeress, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, BioSuperFoods, VIVA FM).

Ajuns la a treia ediție, festivalul aduce în atenția comunității ieșene și a vizitatorilor tendințele actuale din domeniul nutriției sustenabile, unind sectorul neguvernamental, antreprenorii locali, brandurile internaționale și administrația publică sub misiunea „Alimentație • Wellbeing • Inovație • Comunitate”.

„Revenim cu cea de-a treia ediție Plant Based Fest și ne bucurăm să avem alături de noi Primăria Municipiului Iași și mediul de afaceri local ca parteneri strategici. Evenimentul aduce la un loc gusturi excelente, idei inovatoare și oameni dedicați construirii unui viitor mai bun. Este o oportunitate de a arăta că Iașul este un oraș deschis, modern și orientat spre sustenabilitate”, au declarat reprezentanții Asociației Vegania.

Atracțiile principale ale ediției a III-a (10–11 octombrie, Palatul Culturii):

• Inovație culinară & Degustări: Show-uri gastronomice și degustări de produse 100% vegetale de la branduri de top naționale și internaționale.
• Târg expozițional & Produse etice: Zonă dedicată producătorilor, antreprenorilor și soluțiilor ecologice pentru alimentație și stare de bine.
• Networking & Inovație în afaceri: Un spațiu de conexiune între lideri din industrie, companii locale, investitori și consumatori preocupați de un stil de viață responsabil. (Comunicat Asociația Vegania)

Etichete:
Sondaj eJobs – 46% dintre candidați au încercat să-și schimbe jobul cel puțin o dată în ultima lună
Prim plan joi, 1 octombrie 2026, 10:58

Sondaj eJobs – 46% dintre candidați au încercat să-și schimbe jobul cel puțin o dată în ultima lună

Sondaj eJobs – 46% dintre candidați au încercat să-și schimbe jobul cel puțin o dată în ultima lună. Salariul afișat, feedback-ul de la...

Sondaj eJobs – 46% dintre candidați au încercat să-și schimbe jobul cel puțin o dată în ultima lună
(AUDIO) Manifestări dedicate seniorilor, organizate astăzi la Bacău de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice
Prim plan joi, 1 octombrie 2026, 10:40

(AUDIO) Manifestări dedicate seniorilor, organizate astăzi la Bacău de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

O serie de manifestări, dedicate seniorilor, începe astăzi, la Bacău, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Cu această ocazie,...

(AUDIO) Manifestări dedicate seniorilor, organizate astăzi la Bacău de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice
Nicuşor Dan: Voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru
Prim plan joi, 1 octombrie 2026, 10:00

Nicuşor Dan: Voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru

Noi consultări politice la Palatul Cotroceni vor avea loc peste câteva zile, luni, urmate imediat, în aceeaşi după-amiază, de o a patra...

Nicuşor Dan: Voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru
Vaslui: Inspectoratul Şcolar lansează astăzi programul ‘Să creştem generaţii sănătoase’
Prim plan joi, 1 octombrie 2026, 07:55

Vaslui: Inspectoratul Şcolar lansează astăzi programul ‘Să creştem generaţii sănătoase’

Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Vaslui organizează pe 1 octombrie conferinţa de lansare a proiectului naţional ‘Să creştem...

Vaslui: Inspectoratul Şcolar lansează astăzi programul ‘Să creştem generaţii sănătoase’
Prim plan joi, 1 octombrie 2026, 07:42

Târgul de Toamnă aduce la Vaslui zeci de producători și comercianți între 2 și 4 octombrie

Zeci de producători şi comercianţi vor fi prezenţi la o nouă ediţie a Târgului de Toamnă, organizat de Primăria municipiului Vaslui, în...

Târgul de Toamnă aduce la Vaslui zeci de producători și comercianți între 2 și 4 octombrie
Prim plan joi, 1 octombrie 2026, 07:03

Palatul Culturii Iași: Legături sacre. Giotto la Iași. Între tradiția bizantină și inovația occidentală (4 – 30 octombrie 2026)

În cadrul etapei din România a Anului Cultural Italia-România 2026 — organizat de Ambasada Italiei la București — Polipticul lui Giotto, o...

Palatul Culturii Iași: Legături sacre. Giotto la Iași. Între tradiția bizantină și inovația occidentală (4 – 30 octombrie 2026)
Prim plan joi, 1 octombrie 2026, 06:58

Muzeul Județean Botoșani: Salonul Național de Arte Vizuale „Interferențe”, ediția a XV-a

Muzeul Județean Botoșani găzduiește, în perioada 3-29 octombrie 2026, în spațiul Galeriilor de Artă „Ștefan Luchian” Botoșani, Salonul...

Muzeul Județean Botoșani: Salonul Național de Arte Vizuale „Interferențe”, ediția a XV-a
Prim plan miercuri, 30 septembrie 2026, 19:30

Guvernul Siegfried Mureşan a fost respins de Parlament

Guvernul Siegfried Mureşan nu a fost învestit miercuri de plenul comun al Parlamentului. S-au înregistrat 182 de voturi ‘pentru’...

Guvernul Siegfried Mureşan a fost respins de Parlament