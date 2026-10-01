Iașul devine capitala plant-based a României: Ediția a III-a a Plant Based Fest se desfășoară la Palatul Culturii, pe 10–11 octombrie

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 octombrie 2026, 10:54

Asociația Vegania anunță organizarea celei de-a III-a ediții a festivalului Plant Based Fest, un eveniment de referință dedicat alimentației vegetale, sănătății, inovației și stilului de viață sustenabil, derulat în perioada 10–11 octombrie 2026, într-o locație emblematică a orașului: Palatul Culturii din Iași.

Proiectul este realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, Camera de Comerț și Industrie Iași, bizz.club Iași, Fabricat în RO, Sinaps, Inception Labs și beneficiază de sprijinul partenerilor din industrie (Naturli’, Verdino, Nordic Food, Beyond Meat, Oatly!, Iezeress, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, BioSuperFoods, VIVA FM).

Ajuns la a treia ediție, festivalul aduce în atenția comunității ieșene și a vizitatorilor tendințele actuale din domeniul nutriției sustenabile, unind sectorul neguvernamental, antreprenorii locali, brandurile internaționale și administrația publică sub misiunea „Alimentație • Wellbeing • Inovație • Comunitate”.

„Revenim cu cea de-a treia ediție Plant Based Fest și ne bucurăm să avem alături de noi Primăria Municipiului Iași și mediul de afaceri local ca parteneri strategici. Evenimentul aduce la un loc gusturi excelente, idei inovatoare și oameni dedicați construirii unui viitor mai bun. Este o oportunitate de a arăta că Iașul este un oraș deschis, modern și orientat spre sustenabilitate”, au declarat reprezentanții Asociației Vegania.

Atracțiile principale ale ediției a III-a (10–11 octombrie, Palatul Culturii):

• Inovație culinară & Degustări: Show-uri gastronomice și degustări de produse 100% vegetale de la branduri de top naționale și internaționale.

• Târg expozițional & Produse etice: Zonă dedicată producătorilor, antreprenorilor și soluțiilor ecologice pentru alimentație și stare de bine.

• Networking & Inovație în afaceri: Un spațiu de conexiune între lideri din industrie, companii locale, investitori și consumatori preocupați de un stil de viață responsabil. (Comunicat Asociația Vegania)