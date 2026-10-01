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Muzeul Județean Botoșani: Salonul Național de Arte Vizuale „Interferențe”, ediția a XV-a

Muzeul Județean Botoșani: Salonul Național de Arte Vizuale „Interferențe”, ediția a XV-a

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 octombrie 2026, 06:58

Muzeul Județean Botoșani găzduiește, în perioada 3-29 octombrie 2026, în spațiul Galeriilor de Artă „Ștefan Luchian” Botoșani, Salonul Național de Arte Vizuale „Interferențe”, ediția a XV-a. Evenimentul, organizat de Societatea Culturală „Expo-Art” Botoșani, este dedicat artistului Corneliu Baba (1906-1997), din a cărui creație instituția muzeală botoșăneană deține o lucrare.

Expoziția, al cărei invitat de onoare este artistul român Marius Barb Barbone, vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala București, reunește peste 90 de artiști plastici români contemporani, din diverse zone ale țării și din străinătate (Germania și Statele Unite ale Americii), aparținând unor școli și generații diferite.

În lucrările expuse, artiștii abordează o mare varietate de teme și folosesc diverse tehnici: pictură și grafică, sculptură, fotografie, artă textilă, artă decorativă și instalație.
Vernisajul va avea loc sâmbătă, 3 octombrie 2026, ora 11.30.

Evenimentul este curatoriat și prezentat de Liviu Șoptelea, artist vizual.

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