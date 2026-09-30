Nicuşor Dan anunţă noi consultări cu partidele

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va convoca pentru luni consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou candidat de prim-ministru.

‘Voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după-amiază voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cer partidelor ca în acest răgaz să îşi organizeze şedinţele interne şi să vină de data asta cu soluţii care să poată să treacă’, a declarat şeful statului, miercuri, la Praga, într-o întâlnire cu jurnaliştii care îl însoţesc în vizita efectuată în Republica Cehă.

Guvernul Siegfried Mureşan nu a fost învestit de plenul comun al Parlamentului.

Din totalul de 464 de parlamentari au fost prezenţi la şedinţa de miercuri 321 şi au fost exprimate 197 de voturi valabile.

S-au înregistrat 182 de voturi ‘pentru’ învestitură şi 15 voturi ‘împotrivă’.

Pentru a fi învestit, acest Guvern avea nevoie de majoritatea deputaţilor şi senatorilor, adică de minimum 233 de voturi ‘pentru’.

Parlamentarii AUR nu au fost prezenţi în sală, iar parlamentarii PSD au fost prezenţi, dar nu au votat.

Siegfried Mureşan a fost a treia propunere de premier pe care a făcut-o preşedintele Nicuşor Dan, după demiterea Guvernului Bolojan prin moţiune de cenzură acum aproape cinci luni, pe data de 5 mai.

Şeful statului l-a desemnat pe 4 iunie pe europarlamentarul Eugen Tomac să formeze Guvernul, dar acesta şi-a depus mandatul pentru că nu a reuşit să strângă o majoritate parlamentară.

A doua opţiune a lui Nicuşor Dan a fost Adrian Veştea care s-a prezentat în Parlament pe 22 iunie pentru învestire, dar nu a obţinut voturile necesare. Guvernul Adrian Veştea a fost respins cu 189 de voturi ‘pentru’ şi 23 de voturi ‘împotrivă’ din cele 212 voturi valabil exprimate.

(AGERPRES/FOTO – captură video)