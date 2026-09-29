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Precizări ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct

Precizări ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 septembrie 2026, 11:55

Proba pentru evaluarea de competenţe de la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în cadrul căreia se testează capacităţile şi aptitudinile personale ale candidatului, constă în rezolvarea de către candidaţi, în maximum 60 de minute, a unui test standardizat cu 20 de itemi, a precizat marţi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Structura testului este următoarea: 7 itemi de raţionament verbal (capacitatea de a utiliza eficient vocabularul pentru a înţelege sau transmite clar concepte şi perspective), 7 itemi de raţionament numeric (abilitatea de a înţelege informaţiile numerice şi de a rezolva corect problemele matematice) şi 6 itemi de raţionament logic (abilitatea de a înţelege ideile exprimate cu ajutorul logicii şi raţiunii).

Potrivit sursei citate, testul este grilă, fiecare item are 4 variante de răspuns şi un singur răspuns este corect.

Totodată, fiecare item corect rezolvat se notează cu 0,5 puncte şi evaluarea se realizează automat, prin utilizarea platformei informatice.

Candidatul este declarat ‘promovat’ dacă a obţinut cel puţin nota 6. Proba este eliminatorie, nota obţinută nu se include în media finală. Nota obţinută poate fi contestată în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor.

Proba scrisă pentru evaluarea cunoştinţelor de management şi legislaţie şcolară constă în rezolvarea de către candidaţi, în maximum 60 de minute, a unui test standardizat cu 20 de itemi.

Structura probei este următoarea: 25% dintre itemi din Legea Învăţământului Preuniversitar nr. 198/2023, 25% dintre itemi din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OME nr. 5726/06.08.2024, 20% dintre itemi din Bush, T. (2015), Leadership şi management educaţional. Teorii şi practici actuale, 10% dintre itemi din Hattie, J. (2024), Învăţarea vizibilă, 10% dintre itemi din Profilul profesional al managerului şcolar, aprobat prin Ordinul de ministru nr. 3.934/2026 şi 10% dintre itemi din Cadrul de Referinţă al Curriculumului Naţional din România pentru învăţământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul de ministru nr. 4.137/2026.

Testul este grilă, fiecare item are 4 variante de răspuns şi un singur răspuns este corect. Fiecare item corect rezolvat se notează cu 0,5 puncte. Evaluarea se realizează automat, prin utilizarea platformei informatice. Candidatul este declarat ‘promovat’ dacă a obţinut cel puţin nota 7. Nota obţinută poate fi contestată în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

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