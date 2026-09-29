Tenorul ŞTEFAN von KORCH va fi solist în “STABAT MATER” de Rossini pe 9 octombrie la Opera Naţională din Iaşi, sub bagheta maestrului David Crescenzi

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 septembrie 2026, 10:41

Tenorul Ştefan von Korch revine la Opera Naţionale din Iaşi pe 9 octombrie, ca solist în lucrarea vocal-simfonică “Stabat Mater” de Rossini, într-o punerea în scenă cu totul deosebită, sub bagheta maestrului David Crescenzi şi regia lui Cristi Avram.

«În partitura de tenor din “Stabat Mater” se regăsesc unele dintre cele mai solicitante şi spectaculoase pasaje vocale din creaţia lui Rossini, iar punerea în scenă, într-o variantă teatrală, cu regie, va face ca spectacolul să fie o dublă provocare dar şi o experienţă deosebită pentru public», spune tenorul Ştefan von Korch.

Alături de Ştefan von Korch distribuţia producţiei este întregită de: Cristina Grigoraş – soprană, Florentina Irina Onică – mezzosoprană şi Ivan Dikusar – bas. Spectacolul se va desfăşura sub bagheta maestrului David Crescenzi.

“Stabat Mater” de Rossini, una din cele mai emoţionante lucrări cu caracter religios din repertoriul vocal simfonic, va lua o nouă prezentare în regia şi conceptul scenografic semnat de Cristi Avram.

Tenorul Ştefan von Korch ajunge la Iaşi după ce a deschis stagiunile Filamonicilor din Satu Mare şi Târgu Mureş, a dus lucrarea “Carmina Burana” în premieră absolută la Baia Mare şi a deschis la Bucureşti stagiunea Musical Extravaganza, pe scena Teatrului Naţional.

Pe scena ieşeană, solistul a mai fost prezent la început de an, când s-a bucurat de aplauze în spumosul şi provocatorul rol Camille de Jolidon din “Văduva veselă”, în regia lui Andrei Şerban.

Ştefan von Korch, aplaudat pentru linia de tenor din Carmina Burana dar şi pentru rolurile din „I Puritani,” „Bărbierul din Sevilla”, „Rigoletto”, „Elixirul Dragostei,” sau „Falstaff”, încântă publicul lunar în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu, Craiova şi Târgu Mureş.

Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională şi nu numai, Ştefan von Korch va deschide în această toamnă stagiunile Filarmonicilor din Satu Mare şi Târgu Mureş în lucrarea sa semnătură, „Carmina Burana” şi a revenit pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti în concertul „Duelul Tenorilor,” iar de la început de an, a fost deja prezent pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, la Filarmonica Braşov, Sibiu, Târgu Mureş, Arad şi pe scena Operei Naţionale din Iaşi în „Văduva veselă 2.0,” în regia lui Andrei Şerban.

În 2025 a fost singurul solist român în concertele de mare tradiţie “Los Tres Tenores, ” din America Centrală, alături de solişti din Spania şi Honduras, a debutat la Ateneul Român în “Concert la Curtea Imperială,” a deschis stagiunea Filarmonicii Arad cu “Carmina Burana”, lucrarea sa „semnătură,” în care a şi început anul pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania .

Este vocea inconfundabilă pentru linia de tenor din Carmina Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o ușurință debordantă. Graţie manierei de interpretare acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariție aclamată în presa din peninsulă şi din România deopotrivă.

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei” şi „Falstaff,” dar şi de premiera naţională a operei “I Puritani,” de Vicenzo Belinni, una din cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculină.

Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian, la Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara.

În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

A bucurat publicul cu vocea sa în 3 premiere naţionale: “I Puritani” şi “La Sonnambula,” ambele de Vicenzo Bellini, lucrarea vocal-simfonică “Messa di Gloria” de Rossini, dar şi în premiera europeană “Traiano in Dacia.”

În decursul vremii a interpretat rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: “Rigoletto”, “Bărbierul din Sevilla”, “Elixirul Dragostei”, “Don Pasquale”, pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi este o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale, “Requiemul” de Mozart, „Oratoriul de Crăciun” de Bach şi „Longesangt” de Mendelssohn.

Pe plan internaţional a concertat la Metropolitan Concert Hall Tokyo, Zhuhai Opera House, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre, Opera Kaiserslautern Germania, Auditoriumul din Zaragoza, Palatul Steri din Palermo, Teatro Verdi Padua Italia, Sala de concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul National Bratislava.