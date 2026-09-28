Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Neamț: Lucrări de curățare a versantului în zona Bicaz-Chei. Traficul rutier va fi afectat

Neamț: Lucrări de curățare a versantului în zona Bicaz-Chei. Traficul rutier va fi afectat

Neamț: Lucrări de curățare a versantului în zona Bicaz-Chei. Traficul rutier va fi afectat
28 septembrie 2026, 18:48

Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași anunță că, începând de mâine, 29 septembrie, vor fi executate lucrări de rânguire a versantului pe DN 12C, km 27+785 – 32+000, în zona Bicaz-Chei, județul Neamț.

Traficul în zonă se va desfășura cu respectarea dispozițiilor prevăzute prin avizul Poliției Rutiere:

– circulație alternantă dirijată cu piloți la lucrările care se desfășoară pe maximum jumătate din cale, care va fi adaptată închiderii circulației;

– închiderea circulației se va realiza prin intermediul piloților de circulație, cu montarea de garduri metalice pe toată lățimea drumului, la capetele segmentului de drum unde se execută efectiv lucrările de rânguire;

– lungimea sectorului afectat de lucrări nu va fi mai mare de 100 m;

– închiderea circulației se va realiza în intervale de maximum 25 de minute, timp în care vor fi dislocate blocuri de stâncă și va fi curățat materialul depus pe partea carosabila, după care se va relua circulația timp de alte 25 minute.

Termenul estimat pentru executarea lucrărilor este de aproximativ o lună, iar intervențiile vor avea loc în intervalul orar 07:00 – 18:00, de luni până vineri, în funcție de condițiile meteorologice.

 Tot în aceeași perioadă, pe sectorul de drum menționat vor fi executate și reparații la nivelul părții carosabile.

 „Cu această ocazie facem apel la înțelegere din partea conducătorilor auto pentru disconfortul creat, cu recomandarea de a lua în calcul timpii de așteptare inerenți în astfel de situații și de a circula cu prudență în zona afectată de intervențiile drumarilor”, au transmis reprezentanții DRDP Iași.

(Radio Iași, Gianina Buftea)

Etichete:
(AUDIO) UNAGE Iași marchează debutul anului academic prin deschiderea Festivalului de Artă Sacră
Prim plan luni, 28 septembrie 2026, 15:05

(AUDIO) UNAGE Iași marchează debutul anului academic prin deschiderea Festivalului de Artă Sacră

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași marcheză, la început de an academic, o premieră națională, respectiv deschiderea...

(AUDIO) UNAGE Iași marchează debutul anului academic prin deschiderea Festivalului de Artă Sacră
(AUDIO) Iași: Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” a început anul academic având toate locurile ocupate
Prim plan luni, 28 septembrie 2026, 14:37

(AUDIO) Iași: Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” a început anul academic având toate locurile ocupate

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a început noul an academic cu o realizare de excepție, având toate locurile ocupate la...

(AUDIO) Iași: Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” a început anul academic având toate locurile ocupate
(AUDIO) Iași: Noul an academic a început, astăzi, pentru aproximativ 9.000 de studenți ai Universității de Medicină și Farmacie
Prim plan luni, 28 septembrie 2026, 14:30

(AUDIO) Iași: Noul an academic a început, astăzi, pentru aproximativ 9.000 de studenți ai Universității de Medicină și Farmacie

Peste 9.000 de studenți au pășit astăzi, la Iași, într-un nou an academic la Universitatea de Medicină și Farmacie. Aproape 2.000 dintre...

(AUDIO) Iași: Noul an academic a început, astăzi, pentru aproximativ 9.000 de studenți ai Universității de Medicină și Farmacie
Accident pe Aerodromul Iași. Pilotul a fost rănit ușor
Prim plan luni, 28 septembrie 2026, 14:11

Accident pe Aerodromul Iași. Pilotul a fost rănit ușor

Pompierii militari au fost solicitaţi, astăzi, să intervină pe Aerodromul Iaşi, de pe strada Aviaţiei, după ce turnul de control a semnalat...

Accident pe Aerodromul Iași. Pilotul a fost rănit ușor
Prim plan luni, 28 septembrie 2026, 13:10

Informare meteorologică de vânt în Moldova, până pe 30 septembrie

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 28 septembrie, ora 10 – 30 septembrie, ora 20 Fenomene vizate: intensificări ale vântului Zone...

Informare meteorologică de vânt în Moldova, până pe 30 septembrie
Prim plan luni, 28 septembrie 2026, 12:31

Consiliul Politic Naţional al PSD a decis, în unanimitate, să nu susţină instalarea cabinetului Mureşan

Consiliul Politic Naţional al PSD a decis, astăzi, în unanimitate, să nu susţină instalarea cabinetului Mureşan. Parlamentarii...

Consiliul Politic Naţional al PSD a decis, în unanimitate, să nu susţină instalarea cabinetului Mureşan
Prim plan luni, 28 septembrie 2026, 12:30

DNSC avertizează că pe piaţă există multe site-uri false care copiază paginile magazinelor cunoscute

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează că pe piaţă există o multitudine de site-uri false care copiază paginile...

DNSC avertizează că pe piaţă există multe site-uri false care copiază paginile magazinelor cunoscute
Prim plan luni, 28 septembrie 2026, 12:23

Ediția XIX a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași, pregătită de start

Ediția XIX a FITPTI, pregătită de start –  „Societatea spectacolului” După două zile de Prolog (20 și 27 septembrie) cu spectacole,...

Ediția XIX a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași, pregătită de start