Neamț: Lucrări de curățare a versantului în zona Bicaz-Chei. Traficul rutier va fi afectat

Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași anunță că, începând de mâine, 29 septembrie, vor fi executate lucrări de rânguire a versantului pe DN 12C, km 27+785 – 32+000, în zona Bicaz-Chei, județul Neamț.

Traficul în zonă se va desfășura cu respectarea dispozițiilor prevăzute prin avizul Poliției Rutiere:

– circulație alternantă dirijată cu piloți la lucrările care se desfășoară pe maximum jumătate din cale, care va fi adaptată închiderii circulației;

– închiderea circulației se va realiza prin intermediul piloților de circulație, cu montarea de garduri metalice pe toată lățimea drumului, la capetele segmentului de drum unde se execută efectiv lucrările de rânguire;

– lungimea sectorului afectat de lucrări nu va fi mai mare de 100 m;

– închiderea circulației se va realiza în intervale de maximum 25 de minute, timp în care vor fi dislocate blocuri de stâncă și va fi curățat materialul depus pe partea carosabila, după care se va relua circulația timp de alte 25 minute.

Termenul estimat pentru executarea lucrărilor este de aproximativ o lună, iar intervențiile vor avea loc în intervalul orar 07:00 – 18:00, de luni până vineri, în funcție de condițiile meteorologice.

Tot în aceeași perioadă, pe sectorul de drum menționat vor fi executate și reparații la nivelul părții carosabile.

„Cu această ocazie facem apel la înțelegere din partea conducătorilor auto pentru disconfortul creat, cu recomandarea de a lua în calcul timpii de așteptare inerenți în astfel de situații și de a circula cu prudență în zona afectată de intervențiile drumarilor”, au transmis reprezentanții DRDP Iași.

(Radio Iași, Gianina Buftea)