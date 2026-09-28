Informare meteorologică de vânt în Moldova, până pe 30 septembrie
Publicat de Gabriela Rotaru, 28 septembrie 2026, 07:19
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 27 septembrie, ora 10 – 30 septembrie, ora 20
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: Moldova
În intervalul menționat, temporar, vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a Moldovei, cu viteze în general de 45…55 km/h, precum și în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor fi 55…75 km/h.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN
Interval de valabilitate: 28 septembrie, ora 10 – 28 septembrie, ora 20
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: județele Vrancea și Galați
Pe parcursul zilei de luni (28 septembrie) în județele Vrancea, Galați, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h.