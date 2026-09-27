(AUDIO) Prima ediție „Sacrum Art Iași Festival”: peste 150 de evenimente culturale și religioase

Publicat de Andreea Drilea, 27 septembrie 2026, 11:54





În această perioadă se va desfășura și prima ediție a „Sacrum Art Iaşi Festival”, organizat de Mitropolia Moldovei și Bucovinei, împreună cu importante instituții culturale și ecleziastice din Iași.

Evenimentul va avea loc între 4 și 30 octombrie, iar programul cuprinde peste 150 de manifestări din aria cultural-artistică și cea religioasă.

Debutul și finalul festivalului vor avea loc în zilele de 4 și, respectiv, 28 octombrie la Opera Națională Română din Iași.

Directorul instituției, Andrei Fermeșanu: ”Începutul și sfârșitul festivalului se va desfășura în sala Operei pe 4 octombrie, Jordi Savall, pentru prima oară, marele Jordi Savall, celebrul cercetător și interpret de muzică medievală, alături de Hesperion 21, de ansamblu muzical instrumental, va fi aici, alături de noi, pe scena Operei din Iași, și pe 28, închiderea acestui festival, într-un concert de gală cu program tematic, muzical cult sacrum, avându-i interpreți pe Ștefan Pop și pe Claudia Pavone. Ștefan Pop, pe cum știți, este poate cel mai vizibil cântăreț, tânăr român, pe scenele mari ale lumii.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)