(AUDIO/FOTO) Studenții TUIAȘI au la dispoziție 720 de locuri în cămine modernizate

Publicat de Andreea Drilea, 26 septembrie 2026, 09:54

Studenții Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași vor beneficia de noi spații de cazare, începând din acest an academic.

Este vorba despre trei cămine și o sală de sport, care au fost consolidate și modernizate în cadrul unui proiect PNRR, în valoare de peste 47 de milioane de lei.

Noile spații oferă, în total, 720 de locuri de cazare.

Bogdan Istrate, prorector TUIAȘI: ”Universitatea Tehnică din Iași a finalizat reabilitarea căminilor T9, T10, T1 și a sălii de sport, modernizarea sălii de sport, o investiție în valoare de 47 de milioane de lei și cu 11 milioane de lei, contribuția proprie a universității. Aceste cămine au trecut de la 4 locuri în cameră la 2 locuri în cameră, sunt dotate cu baie proprie, sală de lectură și bucătărie pe fiecare etaj, spălătorie, sunt dotate cu frigider în cameră și mobilier nou.”

Șapte din cele 21 de cămine ale campusului „Tudor Vladimirescu” sunt modernizate și reabilitate termic, iar în prezent se efectuează lucrări de montare a panourilor fotovoltaice și pentru căminele T6, T17, T18 și T19.

Redactorul nostru, Constantin Mihai, mai notează că în această vară Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a înregistrat una dintre cele mai bune sesiuni de admitere, cea mai mare concurență fiind la Facultățile de Automatică și Calculatoare, Arhitectură, Mecanică, Electronică, precum și la Inginerie Electrică.

În total, Politehnica ieșeană a avut peste 3.200 de locuri la buget, iar după sesiunea din vară, 2.600 de locuri au fost ocupate.

La Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, festivitatea de deschidere a noului an academic va avea loc luni, 28 septembrie, la ora 12:00, în Grădina Palas, ceremonia fiind organizată, pentru prima dată, în centrul orașului.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)