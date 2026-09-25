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Vaslui: Trei maşini implicate într-un accident rutier pe DN 24, în Muntenii de Jos

Vaslui: Trei maşini implicate într-un accident rutier pe DN 24, în Muntenii de Jos
25 septembrie 2026, 15:58


Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme și opt persoane s-a produs, astăzi, în localitatea Muntenii de Jos, județul Vaslui.

Potrivit ISU, la locul evenimentului au fost mobilizate mai multe autospeciale de descarcerare și echipaje medicale.

În urma impactului au rezultat două victime rănite ușor; acestea au fost evaluate medical la fața locului, refuzând transportul la spital.

Polițiștii au preluat cazul pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a avut loc accidentul.

(Radio Iași, ISU Vaslui)

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