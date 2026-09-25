(AUDIO) Știința iese din laboratoare și ajunge în mijlocul orașului. Noaptea Cercetătorilor, la Iași

Publicat de Andreea Drilea, 25 septembrie 2026, 09:54

Iașiul devine astăzi capitala științei și a cunoașterii, găzduind în două zone importante din oraș evenimentele dedicate Nopții Cercetătorilor Europeni 2026.

Pasionații de știință, de la copii la adulți, sunt așteptați începând cu ora 13:00 pe pietonalul „Ștefan cel Mare și Sfânt”, în fața Primăriei.

Aici, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” dă startul experimentelor interactive, extinzând anul acesta rețeaua cunoașterii și către partenerii din municipiul Pașcani și orașul Hârlău.

Șeful de lucrări dr. ing. Cătălin Bălan a subliniat, în matinalul de la Radio Iași, importanța acestei colaborări regionale: ”Evenimentul, să zicem, de bază va fi pe Ștefan cel Mare, unde, la cea de-a V-a ediție, 40 de parteneri de-ai noștri, își vor prezenta cea mai bună parte de cercetare și inovare, vor fi prezente toate cele 11 Facultăți ale Universității Tehnice, doar între ora 13 și ora 23. Vom vedea la stand experimente chimice, cel puțin avem vreo 4 standuri, vine Petru Poni, Inginieria Chimică, vor fi drone de la Hidrotehnică, vor fi mașini puternice tunate de Mecanică, bicicletă cu hidrogen și asta mai departe.”

Maratonul științific continuă în a doua parte a zilei, când Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași își deschide laboratoarele în aer liber.

Începând cu ora 17:00, în Grădina Palas, publicul este invitat la o serie captivantă de demonstrații și dialoguri directe cu membrii comunității academice.

Decanul Facultății de Fizică, Ionuț Topală, a explicat modul în care cercetarea devine accesibilă tuturor: ”Anul acesta la ediția din 2026, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” aduce contribuții din mai multe facultăți sau domenii științifice, aș aminte aici Facultatea de Fizică, Facultatea de Geografie și Geologie, Facultatea de Informatică, Facultatea de Biologie, cea de Chimie și Institutul de Cercetări Interdisciplinare. Cercetători din aceste structuri vor fi aproape de public, vor explica munca lor zilnică și de ce este foarte important ca rezultatele cercetării științifice, a muncii de laborator, să ajungă sub o formă sau alta la publicul larg, sub formă de aplicații, sub formă de dispozitive, sub formă de soluții tehnice, sub formă de cunoaștere nu în ultimul rând. Este o muncă importantă pe care cercetătorii o fac zi de zi și este mai puțin cunoscută.”

Noaptea Cercetătorilor Europeni este un eveniment care se desfășoară simultan în peste 400 de orașe, din 20 de țări.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă Palas Iași)