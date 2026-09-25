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Experimente, cercetători și un concert al elevilor Palatului Copiilor, astăzi, la Iași

Experimente, cercetători și un concert al elevilor Palatului Copiilor, astăzi, la Iași

Publicat de Andreea Drilea, 25 septembrie 2026, 09:03

Palatul Copiilor Iași spune „prezent” la Noaptea Cercetărilor 2026!

Ana Heghy, directorul instituției, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

Vom fi prezenți la Noaptea cercetatorilor europeni, începând cu ora 12:00, pe Pietonalul Ștefan cel Mare.

La ora 18:00, concert de excepție, elevii clasei de Muzică Vocală-Cor!

Astăzi, 25 septembrie 2026, la Iași, pe Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt din fața primăriei, publicul larg este invitat la evenimentul Noaptea Cercetătorilor Europeni. Organizatorii promit întâlniri cu cercetătorii, experimente, demonstrații și dialoguri despre știință și inovare.

Deschiderea oficială a evenimentului are lor la ora 13:00.

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