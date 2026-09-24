Noaptea Cercetătorilor Europeni aduce știința în centrul Iașului. Dr. ing. Cătălin Bălan, șef lucrări la TUIASI în direct la Radio Iași

Publicat de Andreea Drilea, 24 septembrie 2026, 09:55

Iașul, pe harta științei! Pe 25 septembrie, Europa celebrează știința!

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și partenerii din comunitate ne provoacă la experimente și adrenalină!

Noaptea Cercetătorilor Europeni din Iași, 25 septembrie 2026, ora 13:00, Pietonalul ”Ștefan cel Mare și Sfânt” din fața Primăriei Iași.

În cadrul proiectului SCIENCE4FUTURE-IV, 9 orașe din România se vor alătura celor peste 400 de orașe europene în care va avea loc Noaptea Cercetătorilor Europeni 2026.

Doctor inginer Cătălin Bălan, șef lucrări la TUIASI, în matinal cu Adina Șuhan:

Ce spun organizatorii?

Curiozitatea este parte a ADN-ul uman. Ne face să punem întrebări, să căutăm explicații și să încercăm să înțelegem lumea din jurul nostru. Din curiozitate se nasc idei, descoperiri și soluții care ne pot schimba viața. Pe 25 septembrie 2026, între orele 13:00 și 22:00, această curiozitate ne aduce din nou împreună la Noaptea Cercetătorilor Europeni. Pe Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt din fața Primăriei Municipiului Iași, cercetători, studenți, elevi și publicul larg se vor întâlni într-un spațiu dedicat experimentelor, demonstrațiilor și dialogului de

Evenimentul este gratuit și deschis publicului larg.