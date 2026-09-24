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(AUDIO/FOTO) Iaşi: Dosar penal în cazul accidentului soldat cu trei persoane decedate şi patru rănite

(AUDIO/FOTO) Iaşi: Dosar penal în cazul accidentului soldat cu trei persoane decedate şi patru rănite

Publicat de Andreea Drilea, 24 septembrie 2026, 05:48 / actualizat: 24 septembrie 2026, 6:52

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, în urma accidentului grav care a avut loc aseară pe Drumul Județean 208L, între Paşcani şi Brăteşti, în care au fost implicate șapte persoane.

Trei dintre acestea, între care doi minori, au decedat, iar alte trei au fost rănite, fiind transportate la spital.

Impactul s-a produs între un autoturism și un camion.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Iaşi, Adina Ciobanu: ”Din primele verificări efectuate, a rezultat faptul că un bărbat de 59 de ani, în timp ce conducea un camion din spre zona șantierului nodului rutier A8 cu A7, ar fi pătruns pe DJ 208L în afara localității Brătești, moment în care ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani. În urma impactului, 3 persoane de 8, 21 și 40 de ani au decedat, iar alte 3 persoane de 2, 18 și 34 de ani au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferul camionului a fost testat cu aparatul lui tilotest, rezultatul fiind negativ, în cauză fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșiri infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.”

Potrivit ISU Iași, la locul evenimentului au fost direcţionate mai multe autospeciale din cadrul Secţiei de Pompieri Paşcani, echipaje de prim-ajutor calificat, ale Serviciului de Ambulanță Județean, precum şi echipajul SMURD.

De asemenea, pentru gestionarea situaţiei de urgenţă, la fața locului s-a deplasat şi echipajul de salvare aeriană.

(Radio Iaşi/FOTO ISU Iași)

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