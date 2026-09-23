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Programul şi lista miniştrilor, depuse în Parlament la sfârşitul săptămânii

Programul şi lista miniştrilor, depuse în Parlament la sfârşitul săptămânii
23 septembrie 2026, 15:31


Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a declarat, miercuri, că programul de guvernare şi lista miniştrilor din Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureşan vor fi depuse până la sfârşitul acestei săptămâni la Parlament, menţionând că mai sunt câteva etape până la votul de învestitură şi trebuie să poată începe cât mai curând lucrul la bugetul pentru 2027 şi la măsurile necesare.

‘Astăzi, premierul desemnat Siegfried Mureşan a discutat cu parlamentarii UDMR şi cu reprezentanţii grupului minorităţilor naţionale. Au fost discutate liniile directoare ale programului de guvernare şi priorităţile pentru perioada următoare. Programul de guvernare urmăreşte modernizarea statului şi a serviciilor publice, consolidarea finanţelor publice, stimularea economiei şi investiţiilor şi consolidarea rolului României în Uniunea Europeană şi NATO’, a scris Abrudean pe Facebook.

El a transmis că, după ce vor fi definitivate, programul de guvernare şi lista miniştrilor vor fi depuse până la sfârşitul acestei săptămâni la Parlament.

‘Mai sunt aşadar câteva etape până la votul de învestitură. Parlamentul şi Guvernul trebuie să poată începe cât mai curând lucrul la bugetul pentru 2027 şi la măsurile necesare pentru economie şi securitate’, a mai scris Abrudean.

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a declarat, miercuri, că până la finalul acestei săptămâni va depune în Parlament programul de guvernare şi echipa de miniştri, menţionând că obiectivul este ca la începutul săptămânii viitoare, în zilele de luni şi marţi, să aibă loc audierea miniştrilor în comisiile de specialitate şi votul în plen.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)

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