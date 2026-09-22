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Alţi şapte manifestanţi violenţi de la protestul din Piaţa Victoriei au fost reţinuţi de procurori

Alţi şapte manifestanţi violenţi de la protestul din Piaţa Victoriei au fost reţinuţi de procurori
22 septembrie 2026, 17:39

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a anunţat marţi că a dispus reţinerea altor şapte manifestanţi violenţi care au atacat forţele de ordine la protestul de săptămâna trecută din Piaţa Victoriei.

Reţinerile vin după ce anchetatorii au efectuat în cursul zilei 29 de percheziţii în 16 judeţe, fiind aduse 30 de persoane la audieri.

Tot în acest caz, instanţele de judecată au dispus săptămâna trecută arestarea preventivă a cinci persoane, iar alte cinci au fost plasate în arest la domiciliu.

Procurorii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii şi liniştii publice, distrugere şi lovirea sau alte violenţe, faţă de 40 de persoane, în contextul protestului desfăşurat la data de 15 septembrie în Piaţa Victoriei din Bucureşti.

‘În fapt, la data de 15 septembrie, în contextul protestului desfăşurat în Piaţa Victoriei, o parte dintre participanţi ar fi exercitat acte de violenţă şi ar fi proferat ameninţări la adresa jandarmilor aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Astfel, mai multe obiecte, respectiv borduri, sticle, garduri metalice şi obiecte pirotehnice, ar fi fost aruncate de către participanţii violenţi în direcţia efectivelor de jandarmi’, a transmis Poliţia Capitalei.

De asemenea, conform poliţiştilor, unii dintre manifestanţi ar fi adoptat un comportament fizic agresiv, lovind cu pumnii, picioarele şi cu obiecte din lemn, respectiv bâte, mai mulţi jandarmi, iar unii dintre ei ar fi exercitat acte de violenţă fizică asupra a două persoane angajate ale unui trust media.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)

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