Siegfried Mureşan: Nu-mi depun mandatul; negociez cu grupurile parlamentare cu respect

UPDATE – Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a declarat că discuţiile purtate marţi de premierul desemnat cu PNL şi USR au fost ”foarte bune”, Siegfried Mureşan arătând deschidere pentru ideile şi propunerile parlamentarilor şi pentru preluarea acestora în programul de guvernare.

Potrivit acestuia, în actualul context de securitate, România nu îşi mai permite prelungirea crizei politice.

”Continuăm discuţiile pentru formarea noului Guvern. Astăzi, premierul desemnat Siegfried Mureşan a avut întâlniri cu parlamentarii PNL şi cu cei ai USR, urmând ca mâine dimineaţă să discute cu deputaţii şi senatorii UDMR. Au fost discuţii foarte bune, în care premierul desemnat a arătat deschidere pentru ideile şi propunerile parlamentarilor şi pentru preluarea acestora în programul de guvernare. Cred că tocmai acest dialog poate contribui la un program realist, cu măsuri clare şi aplicabile. Avem nevoie de stabilitate, reforme şi un buget credibil pentru 2027. Iar în actualul context de securitate, România nu îşi mai permite prelungirea crizei politice”, a scris el, pe Facebook.

(AGERPRES)

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a reiterat, marţi, după întâlnirea cu grupurile parlamentare ale PNL, că nu îşi va depune mandatul, menţionând că negociază cu senatorii şi deputaţii cu ‘respect’ şi va discuta cu liderul PSD Sorin Grindeanu cu ‘drag’ şi cu ‘plăcere’.

‘Nu, cum să-mi depun mandatul?’, a spus Siegfried Mureşan, întrebat pe această temă.

‘Noi vom fi la guvernare, nu PSD. (…) Cu domnul Grindeanu vom discuta cu drag şi cu plăcere’, a completat Mureşan, răspunzând mai multor întrebări ale jurnaliştilor.

Premierul desemnat le-a prezentat parlamentarilor liberali măsuri din programul de guvernare, amintind, între altele, reducerea numărului de parlamentari, în conformitate cu recensământul, comasarea unor agenţii, reforma pensiilor speciale – fără cumul pensie şi salariu la stat, management performant la companiile de stat, arătând că nu este nevoie de creşteri de taxe şi impozite şi nici a TVA-ului, au precizat surse liberale.

Înainte de şedinţă, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a declarat că premierul desemnat şi echipa sa vor lucra, alături de PNL, USR şi UDMR, pentru a încerca să facă o majoritate în Parlament pentru a trece Guvernul.

‘Cele 233 de voturi pot fi probate doar în Parlament, doar prin votul exprimat al parlamentarilor. Aşadar, vedem la momentul respectiv dacă întrunim cele 233 de voturi, până atunci Siegfried Mureşan şi echipa dânsului vor lucra alături de PNL, USR şi UDMR pentru a încerca să facă o majoritate’, a explicat Ionel Bogdan.

Referitor la afirmaţiile liderului UDMR, Kelemen Hunor, el a spus că sunt discuţii normale care se poartă în această perioadă şi se va vedea care va fi decizia Uniunii în urma şedinţelor interne pe care le va avea.

‘Nu cred că este neapărat o presiune. Cred că cel mai important lucru este ca programul de guvernare să reprezinte nevoile pe care le are astăzi România şi mai ales realităţile din ţară’, a evidenţiat Ionel Bogdan.

El s-a referit şi la afirmaţiile lui Sorin Grindeanu potrivit cărora a fost contactat de preşedintele PNL, Ilie Bolojan, şi nu de premierul desemnat Siegfried Mureşan.

‘Am văzut declaraţiile publice ale domnului Sorin Grindeanu. Din punctul meu de vedere sunt prezentate greşit. E normal ca nivel de lideri de partide să fie contactat. Domnul Bolojan l-a contactat încă de joi pe domnul Sorin Grindeanu care era ocupat cu deplasarea la Timişoara. Or, să vii să spui că nu te-ai văzut cu domnul Mureşan pentru că nu te-a contactat… Te-a contactat preşedintele PNL, cred că era suficient pentru stabilirea unei întâlniri, după care puteau fi stabilite detaliile, puteau stabili formatul’, a transmis Ionel Bogdan.

Premierul desemnat Siegfried Mureşan are marţi discuţii şi cu USR, iar miercuri dimineaţă cu UDMR.

Luni, preşedintele UDMR a declarat că formaţiunea va analiza situaţia în funcţie de evoluţia negocierilor şi a programului de guvernare, precizând că doreşte să fie găsită o soluţie raţională.

‘Sigur, dacă ajungem la concluzia că nu există 233 de voturi în niciun fel, şi asta vom afla probabil mult mai târziu, după ce va exista şi programul de guvernare, atunci trebuie să luăm o decizie, în primul rând noi – dacă continuăm discuţiile şi venim să ne prăbuşim într-o gălăgie infernală în Parlament, cu 160 – 170 de voturi, sau spunem că e mai bine într-un astfel de situaţie să nu prelungim conflictul, să nu adâncim prăpastia şi sugerăm, atâta putem să facem, să depună mandatul domnului Mureşan. Dacă domnul Mureşan consideră că trebuie să meargă până la capăt, adică până la vot în Parlament, atunci şi noi trebuie să luăm o decizie ce vom face. Eu aş prefera să nu adâncim criza, să nu prelungim timpul, să nu adâncim prăpastia, dar nu depinde de mine’, a subliniat Kelemen Hunor.

Tot luni, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu a fost contactat până acum de premierul desemnat Siegfried Mureşan, în schimb preşedintele PNL, Ilie Bolojan, i-a cerut să se întâlnească.

‘În mod normal, trebuia să mă caute domnia sa, cred, dacă ar fi vrut voturile de la noi. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. (…) Sigur că mă aşteptam să fiu sunat. Aşa cred că era politicos dacă vrei voturile PSD, mai ales ştiind, eu am anunţat de joi seara, cred, că noi azi o să avem o şedinţă. Măcar din politeţe, dacă vrei voturile PSD, puteai să mă contactezi, puteai să transmiţi un mesaj, să fie ceva de acest tip’, a explicat Grindeanu.

Biroul Permanent Naţional al PSD a decis luni să nu susţină Guvernul ce urmează să fie alcătuit de premierul desemnat, Siegfried Mureşan.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că această recomandare, de a nu susţine Guvernul Mureşan, va fi înaintată Consiliului Politic Naţional, care este forul statutar din acest punct de vedere.

(AGERPRES/FOTO Agerpres)