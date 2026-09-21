Decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureşan ca premier – publicat în Monitorul Oficial

Publicat de Andreea Drilea, 21 septembrie 2026, 11:15

UPDATE 11:14 – Decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureşan ca premier a fost publicat luni în Monitorul Oficial.

Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni cu preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlament.

El a spus că l-a ales pe Mureşan, ‘prima opţiune’ a sa, deoarece a avut cele mai multe voturi din partea partidelor venite la consultări.

‘România are nevoie de un Guvern. Nu avem o majoritate conturată în ciuda tuturor acestor ore de discuţii şi atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziţia de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Şi această persoană este Siegfried Mureşan. Este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experienţă în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucru importante. Deci are expertiza pentru această poziţie’, a afirmat şeful statului joi.

Potrivit Constituţiei, (Articolul 103, alineatul 2) candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului. AGERPRES

Decretul de desemnare a lui Siegfried Mureşan pentru a forma un nou guvern va fi publicat, luni, în Monitorul Oficial, moment în care va începe perioada de 10 zile în care acesta trebuie să contureze componența cabinetului său și programul de guvernare.

Aflat deja în lucru, după cum afirmau reprezentanții celor trei partide care susțin nominalizarea, PNL, USR și UDMR, Siegfried Mureşan a afirmat că intenționează să păstreze principiile care au stat la baza guvernării Bolojan: „Să fim responsabili, să gestionăm cu atenție banul public, să nu risipim banii oamenilor și să investim acolo unde este nevoie.”

Duminică, într-o nouă postare pe internet, el a preluat o metaforă folosită de premierul interimar: „Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu șmecherii, vom păstra lumina aprinsă și vom curăța toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani în statul român”, scrie Siegfried Mureşan, adăugând: „Nu facem asta împotriva cuiva anume, ci pentru toți oamenii cinstiţi din România care muncesc.”

Rador/FOTO agerpres.ro