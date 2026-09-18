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Desemnarea lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier ar urma să devină oficială abia luni

Desemnarea lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier ar urma să devină oficială abia luni

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 septembrie 2026, 19:38

Desemnarea lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier ar urma să devină oficială abia luni, când decretul prezidenţial, care va fi semnat mâine, va fi publicat în Monitorul Oficial, după cum a indicat şeful statului.

Cele 10 zile pentru formarea cabinetului şi conturarea programului de guvernare sunt astfel completate cu acest sfârşit de săptămână, în care partidele care îl suţin pe Siegfried Mureşan pot începe deja demersurile, după cum au anunţat, de altfel, astăzi.

Echipele tehnice ale PNL, USR şi UDMR lucrează deja la armonizarea programelor politice, iar primele priorităţi executive vor fi prezentate public la începutul săptămânii viitoare. Premierul desemnat, Siegfried Mureşan, a transmis un mesaj ferm de stabilitate.

Siegfried Mureşan: Obiectivul nostru este ca, la începutul săptămânii viitoare, pe baza priorităţilor programului de guvernare, să avem o discuţie cu parlamentarii din Parlamentul României.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a afirmat că programul de guvernare va ţine cont de realitatea economică.

Ilie Bolojan: Nu vom veni cu programe care creează aşteptări care nu pot fi acoperite de situaţia noastră economică. Sunt problemele care ţin de păstrarea echilibrelor financiare şi avem o evaluare în perioada imediat următoare.

Liderul USR, Dominic Fritz, a precizat că discuţiile pentru susţinerea în Parlament vor fi purtate inclusiv cu social-democraţii.

Dominic Fritz: Vom fi deschişi în următoarele zile pentru discuţiile inclusiv cu PSD, în ce condiţii ar putea să susţină acest guvern de viziune pozitivă pentru România.

Cea mai bună soluţie este o refacere, chiar într-o altă formulă, a fostei majorităţi, consideră reprezentantul UDMR, Tánczos Barna.

Tánczos Barna: Cel mai important lucru astăzi pentru România este să găsim o soluţie care asigură o guvernare stabilă până în 2028. Credem că rotativa poate să fie în continuare o soluţie pentru o construcţie politică solidă.

Pentru a fi învestit în Parlament, cabinetul Mureşan are nevoie de 233 de voturi favorabile din partea senatorilor şi deputaţilor. (Rador/ FOTO agerpres.ro)

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