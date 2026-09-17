Declaraţii de presă susţinute de preşedintele Nicuşor Dan, la ora 17:00

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 septembrie 2026, 15:44

UPDATE, ora 15:20 – Preşedintele Nicuşor Dan va susţine, joi, la ora 17:00, declaraţii de presă la Palatul Cotroceni, informează Administraţia Prezidenţială

Consultările președintelui Nicuşor Dan cu reprezentanții partidelor parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru s-au încheiat.

Oana Bâlă: Social-democraţii au fost primii la consultările cu președintele Nicușor Dan, iar liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul său este pregătit să preia guvernarea.

Sorin Grindeanu: Ne dorim să conducem Guvernul României, suntem îndreptățiți să facem acest lucru, fiind cel mai mare grup parlamentar, am câștigat alegerile parlamentare din 2024, și asta ne duce în această situație. Știm să guvernăm bine pentru români. Suntem într-o situație dificilă, România are nevoie de un guvern, România are nevoie de stabilitate, România are nevoie de un act de guvernare coerent.

Și reprezentanții AUR au discutat cu șeful statului. Aceștia spun că nu vor vota un guvern din care formațiunea nu face parte și se pronunță în continuare pentru organizarea de alegeri anticipate.

George Simion, președintele AUR: I-am pus lui Nicușor Dan soluțiile pe masă, nu se poate fără AUR. E timpul să se oprească, și el, și Sorin Grindeanu, și alții din a diaboliza formațiunea noastră, pentru că formațiunea noastră are în spate susținerea a milioane de români și așa funcționează într-o democrație lucrurile. Un guvern trebuie să fie votat sau să nu fie votat de Parlament cât mai repede, și dacă nu va fi votat, trebuie să ajungem la votul românilor și la o largă majoritate și un guvern care are susținere populară.

România are nevoie de un guvern credibil, a declarat președintele PNL, Ilie Bolojan. El a precizat că liberalii vor discuta cu premierul desemnat, iar dacă programul și echipa sa vor respecta cerințele PNL, va fi găsită o formulă pentru a avea un guvern instalat cât mai curând.

Ilie Bolojan: România are nevoie de un guvern cu un premier credibil, cu miniștri competenți și cu un program care ține cont de realitățile economiei noastre. Indiferent cine va fi nominalizat, dacă va fi învestit de Parlament, va avea ca principală provocare păstrarea controlului asupra finanțelor publice. Guvernul nou va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielilor statului, de punere a acestui stat în serviciul cetățenilor și, în mod evident, de creare a condițiilor pentru o economie pusă pe baze mai sănătoase.

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat, la rândul său, că formațiunea sa este deschisă să discute și o altă nominalizare pentru funcția de premier, în cazul în care președintele Nicușor Dan nu îl va desemna pe Siegfried Mureșan, propus și de PNL și de UDMR. El a readus în discuție și propunerea pentru două guverne minoritare succesive.

Dominic Fritz: Ne menținem propunerea să avem două guverne minoritare succesive, să începem cu un guvern minoritar USR, PNL, UDMR și apoi ar putea să vină un guvern minoritar PSD, amândouă sub conducerea unui premier nominalizat de președinte, care are încrederea tuturor.

UDMR vrea un guvern stabil cu drepturi depline, după cum a afirmat liderul Uniunii, Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor: Nu este de dorit ca următorul guvern să pice în Parlament, că asta ar însemna că vor fi îndeplinite condițiile pentru alegeri anticipate. Nici nu e bine dacă următorul premier nu reușește să adune majoritate și depune mandatul. Preocuparea noastră este să dăm un guvern stabil cu drepturi depline, fiindcă suntem în a doua parte a lunii septembrie și nu mai e de așteptat.

Liderul Grupului Minorităților Naționale, Varujan Pambuccian, i-a propus șefului statului să amâne desemnarea premierului.

Varujan Pambuccian: Suntem fix în aceeași situație ca acum trei luni, patru luni, nu s-a schimbat aproape nimic. Nu există în momentul de față o majoritate certă și noi l-am rugat pe președintele Dan să amâne propunerea.

Au mai discutat cu președintele Nicușor Dan reprezentanții Partidului Oamenilor Tineri, care au spus că vor susține un guvern tehnocrat, iar acum au intrat la consultări membrii grupului parlamentar „Uniți pentru România”.

Și reprezentanții S.O.S. România au fost invitați la discuții pentru formarea noului guvern, însă aceștia au anunțat că nu pot participa, pentru că președinta formațiunii, singura care poate conduce delegațiile oficiale, nu se află în țară.

La consultări au intrat și membrii grupului PACE – Întâi România.

Grupul parlamentarilor neafiliați încheie seria consultărilor de joi pe care președintele Nicușor Dan le-a avut cu reprezentanții partidelor din legislativ în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru.

Președintele României ar putea anunța chiar astăzi numele premierului desemnat. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)