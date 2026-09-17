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Atenţie dacă primiţi mesaje legate de asigurarea obligatorie a locuinţei!

Atenţie dacă primiţi mesaje legate de asigurarea obligatorie a locuinţei!

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 septembrie 2026, 15:10

Compania privată din România care administrează sistemul de asigurare obligatorie a locuinţelor, PADROM, avertizează că o campanie de escrocherii cibernetice foloseşte ilegal numele firmei.

Mai multe persoane au primit mesaje prin care li se cere să acceseze un link pentru a-şi verifica poliţa PAD.

Reprezentanţii asigurătorilor avertizează însă că nu este vorba despre o tentativă de fraudă, sistemele informatice ale companiei nu au fost sparte, ci este doar o încercare a hackerilor de a vă fura datele personale.

Ce trebuie să faceţi?

Cel mai important: nu accesaţi acele linkuri, nu descărcaţi documentele ataşate şi nu trimiteţi date personale sau bancare. Dacă aţi apucat deja să introduceţi datele de pe card, sunaţi imediat la bancă şi blocaţi contul. Raportaţi incidentul la Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică pentru a verifica starea reală a poliţei dumneavoastră. Intraţi pe adresa oficială a companiei, padrom.ro.

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