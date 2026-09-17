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Dolly Parton, IN MEMORIAM, la Cinema Ateneu Iași: „De la 9 la 5”, pe marele ecran, pe 20 septembrie

Dolly Parton, IN MEMORIAM, la Cinema Ateneu Iași: „De la 9 la 5”, pe marele ecran, pe 20 septembrie

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 septembrie 2026, 15:40

Duminică, 20 septembrie, de la ora 19:00, Cinema Ateneu Iași o aduce pe Dolly Parton înapoi pe marele ecran, într-o proiecție IN MEMORIAM, dedicată uneia dintre cele mai iubite artiste ale cinematografiei și muzicii americane.

Publicul ieșean este invitat la o proiecție specială a filmului „De la 9 la 5” / „Nine to Five” (1980), regizat de Colin Higgins, comedia care a devenit un titlu clasic al cinematografiei americane și care i-a avut în distribuție pe Jane Fonda, Lily Tomlin și Dolly Parton, în debutul său cinematografic.

Filmul spune povestea a trei colege de birou care, sătule de comportamentul sexist și de nedreptățile de la locul de muncă, decid să preia controlul asupra situației. Cu umor, energie și o distribuție memorabilă, „Nine to Five” a rămas, peste decenii, unul dintre filmele definitorii ale începutului de carieră cinematografică al lui Dolly Parton.

„De la 9 la 5” / „Nine to Five”

📅 Duminică, 20 septembrie 2026
Ora 19:00
📍 Cinema Ateneu Iași
🎟️ Bilete: pe cinemaiasi.ro/film/nine-to-five/ și la casieria Ateneului Național din Iași

Proiecția de la Cinema Ateneu are loc într-un moment simbolic: 20 septembrie era data la care Dolly Parton urma să fie pe scena din Las Vegas. Astăzi, în aceeași seară, îi păstrăm prezența aproape de noi prin cinema, într-o proiecție dedicată memoriei sale. Astfel, în aceeași seară, Cinema Ateneu îi dedică o întâlnire pe marele ecran, prin unul dintre rolurile care au făcut-o cunoscută și publicului de cinema.

„De la 9 la 5” este, totodată, o ocazie de a o revedea pe Dolly Parton într-unul dintre primele sale roluri de film și de a celebra energia, umorul și personalitatea unei artiste care a depășit de mult granițele unui singur domeniu artistic.

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