Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Evenimente » Noaptea Cercetătorilor Europeni revine la IAȘI!

Noaptea Cercetătorilor Europeni revine la IAȘI!

Publicat de Andreea Drilea, 25 septembrie 2026, 08:06 / actualizat: 25 septembrie 2026, 9:33


Curiozitatea este parte a ADN-ul uman. Ne face să punem întrebări, să căutăm explicații și să încercăm să înțelegem lumea din jurul nostru. Din curiozitate se nasc idei, descoperiri și soluții care ne pot schimba viața.

Pe 25 septembrie 2026, între orele 13:00 și 22:00, această curiozitate ne aduce din nou împreună la Noaptea Cercetătorilor Europeni. Pe Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt din fața Primăriei Municipiului Iași, cercetători, studenți, elevi și publicul larg se vor întâlni într-un spațiu dedicat experimentelor, demonstrațiilor și dialogului despre știință și inovare. Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc la ora 13:00.

Și în acest an, Iași, alături de Cluj-Napoca, Bucuresti, Bistrița, Sighetu Marmației, Beclean, Năsăud, Sângeorz-Băi, Pașcani și Hârlău, participă la Noaptea Cercetătorilor Europeni, eveniment desfășurat în peste 400 de orașe din Europa. Cu o tradiție de peste 20 de ani, această inițiativă europeană de popularizare a științei oferă elevilor, studenților și întregii comunități oportunitatea de a descoperi universul cercetării și inovării și de a interacționa direct cu cercetătorii.

Pe parcursul evenimentului, publicul va putea participa la prezentări, expoziții, experimente, demonstrații, concursuri, ateliere și jocuri, pregătite de universități și centre de cercetare, instituții de învățământ, organizații și reprezentanți ai mediului economic. Copiii, adolescenții și adulții vor avea astfel ocazia să descopere rezultatele cercetării și, mai ales, să îi întâlnească pe oamenii din spatele acestora.

Evenimentul reprezintă activitatea principală a proiectului SCIENCE4FUTURE-IV, finanțat prin Marie Skłodowska-Curie Actions, în cadrul programului Horizon Europe. Proiectul este implementat de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud și Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa din București.

Obiectivul principal al proiectului SCIENCE4FUTURE-IV este de a aduce cercetarea mai aproape de publicul larg, prin prezentarea metodelor utilizate și a rezultatelor obținute în activitatea de cercetare. Proiectul urmărește, totodată, să crească gradul de conștientizare cu privire la importanța cercetării, inovării și transferului tehnologic, să contribuie la recunoașterea publică a cercetătorilor și să faciliteze înțelegerea impactului activității acestora asupra vieții de zi cu zi.

Activitățile ediției din acest an sunt reunite în patru secțiuni tematice:

Secțiunea I – Viitor prin trecut

Aduce în atenția publicului valoarea patrimoniului cultural, natural și istoric, precum și contribuția specialiștilor la cercetarea și conservarea acestuia.

Secțiunea II – Știința pentru viitor: cercetarea începe la școală

Pornește de la ideea că primii pași către cercetare se fac încă din școală. Experimentele, activitățile practice și contactul direct cu cercetătorii pot stimula curiozitatea elevilor și interesul acestora pentru știință.

Secțiunea III – Sănătate și bunăstare printr-un mediu înconjurător curat

Aduce în discuție impactul activităților umane asupra mediului, riscurile naturale și antropice, tehnologiile prietenoase cu mediul, energia verde, managementul responsabil al deșeurilor și reciclarea.

Secțiunea IV – Dezvoltarea economică prin tehnologie și inovație

Evidențiază rolul tehnologiilor moderne și al inovării în dezvoltarea durabilă și modul în care rezultatele cercetării sunt transferate către economie și se regăsesc în produsele și serviciile pe care le utilizăm în viața de zi cu zi. Cele patru direcții tematice continuă structura consacrată a evenimentului.

Evenimentul este gratuit și deschis publicului larg.

Pentru mai multe detalii despre eveniment, vă invităm să accesați pagina de Facebook:

https://www.facebook.com/NoapteaCercetatorilorScience4future

pagina web a proiectului: https://noaptea-cercetatorilor.eu/

și Pagina de Instagram a evenimentului: https://www.instagram.com/ncescience4future/

Cu deosebită considerație,

Echipa de proiect

SCIENCE4FUTURE-IV

Grant Agreement No. 101305610

HORIZON-MSCA-2025-CITIZENS-01

Etichete:
Terra Memoriae: Via Transilvanica devine spațiu de cercetare, creație și memorie culturală 
Evenimente joi, 24 septembrie 2026, 19:10

Terra Memoriae: Via Transilvanica devine spațiu de cercetare, creație și memorie culturală 

O inițiativă interdisciplinară de amploare națională, desfășurată în perioada 2026–2028, aduce cercetarea umanistă direct pe traseul Via...

Terra Memoriae: Via Transilvanica devine spațiu de cercetare, creație și memorie culturală 
Asociația Vegania lansează proiectul educațional Alegerile noastre, Viitorul nostru – Etapa a II-a
Evenimente miercuri, 23 septembrie 2026, 12:26

Asociația Vegania lansează proiectul educațional Alegerile noastre, Viitorul nostru – Etapa a II-a

Asociația Vegania începe implementarea proiectului „Alegerile noastre, Viitorul nostru – Etapa a II-a”, un program educațional dedicat...

Asociația Vegania lansează proiectul educațional Alegerile noastre, Viitorul nostru – Etapa a II-a
„Ce ascundem” la Iași | Stele variabile, secrete de familie, frici, dorințe și alte lucruri despre care nu vorbim
Evenimente miercuri, 23 septembrie 2026, 10:02

„Ce ascundem” la Iași | Stele variabile, secrete de familie, frici, dorințe și alte lucruri despre care nu vorbim

Expoziția revistei Scena9, în care jurnalismul, arta și confesiunea intimă își schimbă forma pentru a se lăsa trăite, nu doar citite, se...

„Ce ascundem” la Iași | Stele variabile, secrete de familie, frici, dorințe și alte lucruri despre care nu vorbim
CONCERTUL VOCAL SIMFONIC EXTRAORDINAR de Deschidere a Stagiunii 2026-2027
Evenimente miercuri, 23 septembrie 2026, 09:47

CONCERTUL VOCAL SIMFONIC EXTRAORDINAR de Deschidere a Stagiunii 2026-2027

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la CONCERTUL VOCAL SIMFONIC EXTRAORDINAR de Deschidere a Stagiunii 2026-2027 INTEGRALA SIMFONIILOR DE...

CONCERTUL VOCAL SIMFONIC EXTRAORDINAR de Deschidere a Stagiunii 2026-2027
Evenimente marți, 22 septembrie 2026, 17:20

Iași, 5 octombrie: Turneul Clasic la puterea a treia. Violoncellissimo. Marin Cazacu 70

Turneul Național Clasic la puterea a treia. Violoncellissimo revine în toamna 2026 cu ediția a 8-a  – ediţie aniversară Marin Cazacu...

Iași, 5 octombrie: Turneul Clasic la puterea a treia. Violoncellissimo. Marin Cazacu 70
Evenimente marți, 22 septembrie 2026, 16:38

Iași, 6 octombrie: Turneul Classic. Jazz. Voyage cu pianistul Paul Staicu

Classic. Jazz. Voyage Paul Staicu, un pianist format la București și Paris aduce pe aceeași scenă Bach, Mozart, jazz și teme româneşti...

Iași, 6 octombrie: Turneul Classic. Jazz. Voyage cu pianistul Paul Staicu
Evenimente marți, 22 septembrie 2026, 11:41

„Curajul de a nu fi pe placul celorlalți” – proiect cultural dedicat rezilienței emoționale și detoxifierii digitale prin artă

Asociația Secția de Coregrafie lansează proiectul cultural Curajul de a nu fi pe placul celorlalți. Reziliență emoțională și detoxifiere...

„Curajul de a nu fi pe placul celorlalți” – proiect cultural dedicat rezilienței emoționale și detoxifierii digitale prin artă
Evenimente marți, 22 septembrie 2026, 11:38

Astăzi are loc lansarea romanului „Un fluture s-a așezat sub talpă și alte câteva lucruri mici de foarte mare importanță”

Marți 22 septembrie 2026, ora 17, va avea loc lansarea romanului „Un fluture s-a așezat sub talpă și alte câteva lucruri mici de foarte mare...

Astăzi are loc lansarea romanului „Un fluture s-a așezat sub talpă și alte câteva lucruri mici de foarte mare importanță”