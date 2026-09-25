Noaptea Cercetătorilor Europeni revine la IAȘI!

Publicat de Andreea Drilea, 25 septembrie 2026, 08:06 / actualizat: 25 septembrie 2026, 9:33





Curiozitatea este parte a ADN-ul uman. Ne face să punem întrebări, să căutăm explicații și să încercăm să înțelegem lumea din jurul nostru. Din curiozitate se nasc idei, descoperiri și soluții care ne pot schimba viața.

Pe 25 septembrie 2026, între orele 13:00 și 22:00, această curiozitate ne aduce din nou împreună la Noaptea Cercetătorilor Europeni. Pe Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt din fața Primăriei Municipiului Iași, cercetători, studenți, elevi și publicul larg se vor întâlni într-un spațiu dedicat experimentelor, demonstrațiilor și dialogului despre știință și inovare. Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc la ora 13:00.

Și în acest an, Iași, alături de Cluj-Napoca, Bucuresti, Bistrița, Sighetu Marmației, Beclean, Năsăud, Sângeorz-Băi, Pașcani și Hârlău, participă la Noaptea Cercetătorilor Europeni, eveniment desfășurat în peste 400 de orașe din Europa. Cu o tradiție de peste 20 de ani, această inițiativă europeană de popularizare a științei oferă elevilor, studenților și întregii comunități oportunitatea de a descoperi universul cercetării și inovării și de a interacționa direct cu cercetătorii.

Pe parcursul evenimentului, publicul va putea participa la prezentări, expoziții, experimente, demonstrații, concursuri, ateliere și jocuri, pregătite de universități și centre de cercetare, instituții de învățământ, organizații și reprezentanți ai mediului economic. Copiii, adolescenții și adulții vor avea astfel ocazia să descopere rezultatele cercetării și, mai ales, să îi întâlnească pe oamenii din spatele acestora.

Evenimentul reprezintă activitatea principală a proiectului SCIENCE4FUTURE-IV, finanțat prin Marie Skłodowska-Curie Actions, în cadrul programului Horizon Europe. Proiectul este implementat de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud și Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa din București.

Obiectivul principal al proiectului SCIENCE4FUTURE-IV este de a aduce cercetarea mai aproape de publicul larg, prin prezentarea metodelor utilizate și a rezultatelor obținute în activitatea de cercetare. Proiectul urmărește, totodată, să crească gradul de conștientizare cu privire la importanța cercetării, inovării și transferului tehnologic, să contribuie la recunoașterea publică a cercetătorilor și să faciliteze înțelegerea impactului activității acestora asupra vieții de zi cu zi.

Activitățile ediției din acest an sunt reunite în patru secțiuni tematice:

Secțiunea I – Viitor prin trecut

Aduce în atenția publicului valoarea patrimoniului cultural, natural și istoric, precum și contribuția specialiștilor la cercetarea și conservarea acestuia.

Secțiunea II – Știința pentru viitor: cercetarea începe la școală

Pornește de la ideea că primii pași către cercetare se fac încă din școală. Experimentele, activitățile practice și contactul direct cu cercetătorii pot stimula curiozitatea elevilor și interesul acestora pentru știință.

Secțiunea III – Sănătate și bunăstare printr-un mediu înconjurător curat

Aduce în discuție impactul activităților umane asupra mediului, riscurile naturale și antropice, tehnologiile prietenoase cu mediul, energia verde, managementul responsabil al deșeurilor și reciclarea.

Secțiunea IV – Dezvoltarea economică prin tehnologie și inovație

Evidențiază rolul tehnologiilor moderne și al inovării în dezvoltarea durabilă și modul în care rezultatele cercetării sunt transferate către economie și se regăsesc în produsele și serviciile pe care le utilizăm în viața de zi cu zi. Cele patru direcții tematice continuă structura consacrată a evenimentului.

Evenimentul este gratuit și deschis publicului larg.

Pentru mai multe detalii despre eveniment, vă invităm să accesați pagina de Facebook:

https://www.facebook.com/NoapteaCercetatorilorScience4future

pagina web a proiectului: https://noaptea-cercetatorilor.eu/

și Pagina de Instagram a evenimentului: https://www.instagram.com/ncescience4future/

Cu deosebită considerație,

Echipa de proiect

SCIENCE4FUTURE-IV

Grant Agreement No. 101305610

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