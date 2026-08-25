(AUDIO) Scriitorul Dan Lungu: Festivalul APOLODOR își propune să le redea copiilor „bucuria lecturii”

Publicat de Andreea Drilea, 25 august 2026, 09:16

Festivalul de Literatură pentru Copii și Adolescenți APOLODOR revine la Botoșani, între 17 și 20 septembrie, cu cea de-a doua ediție.

Evenimentul va reuni copii, adolescenți, scriitori, ilustratori, profesori, editori și traducători în școli, biblioteci, teatre și alte spații culturale. Printre autorii invitați se află Cristina Andone, Simona Antonescu, Florin Bican, Lavinia Braniște, Moni Stănil sau Victoria Pătrașcu.

Pentru prima dată în fața publicului tânăr din România va fi prezent și traducătorul Jan Cornelius, care va prezenta două dintre volumele sale pentru copii, recent traduse în limba română.

Programul include întâlniri cu autorii, ateliere, conferințe, mese rotunde, workshopuri profesionale și mai multe expoziții dedicate ilustrației de carte.

Directorul Festivalului Apolodor, scriitorul Dan Lungu, a declarat în emisiunea Starea Educației, că evenimentul își propune să apropie copiii de carte și să le redea bucuria lecturii: ”Încercăm să deschidem canalul ilustratorilor de carte, atât pentru editurile din România, cât și pentru editurile din Occident, trecând prin Botoșani. Să facem așa o placă turnantă profesională în jurul cărților pentru copii la Botoșani, asta neexcluzând motivul principal al festivalului, așa nume, bucuria lecturii. Copiii trebuie să trăiască bucuria lecturii, să asocieze cartea cu un fapt legitim social, adică nu trebuie să te ascunzi ca să citești, nu e nimic rușunos, din potrivă, iată vine multă lume se bucură, se întâmplă la teatru, se întâmplă pe stradă, cărta și lectura sunt lucrurile extraordinare.”

În paralel cu festivalul Apolodor, organizatorii s-au alăturat campaniei „Pledoarie pentru lectură”, inițiată de Asociația „Forma Mentis”.

Campania propune 15 minute de lectură în fiecare zi, după cum a mai spus Dan Lungu: ”Sunt mai multe studii care indică acest interval de timp, 15 minute. Să pare că 15 minute e suficient cât să creeze o obișnuință sănătoasă și să creeze dorința de a continua lectura de la o zi la alta și să formeze așa anumita carieră de cititor”

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO afiș eveniment)