Cod galben de instabilitate atmosferică în mai multe județe din România

Intervalul : conform textului

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Fenomene : conform textului

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MESAJ 2/2

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 26 august, ora 08 – 26 august, ora 23

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ

Zone afectate: jumătatea de nord a Moldovei și cea mai mare parte a zonei montane

În jumătatea de nord a Moldovei și în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp.

Notă: manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.