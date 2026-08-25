Cod galben de instabilitate atmosferică în mai multe județe din România

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Mesaj :
MESAJ 1/2
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 25 august, ora 10 – 25 august, ora 22
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat
Zone afectate: județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași și municipiul București
Marți (25 august) în județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași și în municipiul București, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 34 și 37 de grade.