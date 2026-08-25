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Cod galben de instabilitate atmosferică în mai multe județe din România

Cod galben de instabilitate atmosferică în mai multe județe din România

Publicat de Andreea Drilea, 25 august 2026, 10:09

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 25-08-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : conform textului
Zonele afectate : conform textului și hărții
Fenomene : conform textului
Mesaj :

MESAJ 1/2
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 25 august, ora 10 – 25 august, ora 22
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat
Zone afectate: județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași și municipiul București

       Marți (25 august) în județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași și în municipiul București, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 34 și 37 de grade.
Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 25-08-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : conform textului
Zonele afectate : conform textului și hărții
Fenomene : conform textului
Mesaj :

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 25 august, ora 16 – 26 august, ora 08
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ
Zone afectate: sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei, nordul Munteniei, Maramureș, jumătatea de nord a Moldovei

        În sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei, apoi mai ales noaptea și în nordul Munteniei, Maramureș și în jumătatea de nord a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…50 l/mp.
Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 25-08-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:3
Intervalul : conform textului
Zonele afectate : conform textului și hărții
Fenomene : conform textului
Mesaj :

MESAJ 2/2
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 26 august, ora 08 – 26 august, ora 23
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ
Zone afectate: jumătatea de nord a Moldovei și cea mai mare parte a zonei montane

     În jumătatea de nord a Moldovei și în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp.

 

       Notă: manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.
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