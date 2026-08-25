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(PROMO/AUDIO) Scrisorile unui titan: Dostoievski între creație, cenzură și patima pentru ruletă – temă a emisiunii Comunități Etnice/Ruși Lipoveni de miercuri, 26 aug. 2026, h 20:30, cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 25 august 2026, 09:36


În emisiunea Comunități Etnice/Ruși Lipoveni din ziua de miercuri, 26 august 2026, h 20:30, de pe undele Radio România Iași, împreună cu domnul profesor universitar, doctor în Filologie, Leonte Ivanov de la Catedra de Slavistică „Petru Caraman” a Facultății de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, povestim despre volumul Scrisori II (1860-1868), de Fiodor Mihailovici Dostoievski, carte care a văzut lumina tiparului – anul acesta – la Editura POLIROM din Iași.

Concret, în volumul de față este suprinsă corespondența lui Fiodor Mihailovici Dostoievski din perioada 1860 – 1868.

Din dialogul pe care-l difuzăm cu universitarul ieșean, aflăm amănunte concrete despre câteva teme referitoare la perioada petrecută de către marele prozator rus prin Europa; faptul că era mai mereu dator și avea patima pentru ruletă, alte teme despre care aflăm amănunte.

De la interlocutorul nostru mai aflăm răspuns la întrebarea – Cui ne adresăm cu volumul da față? Perioada amintită a fost pentru Dostoievski plină de evenimente nefericite (îi moare prima soție; îi moare fratele; se stinge Sonia, primul copil; falimentul revistei „Epoha” ș.a.). Soarta romanului Jucătorul, roman promis de cărte Dostoievski editorului Stellovski, este un alt subiect despre care aflăm detalii concrete.

Referitor la cele prezentate, conchidem prin câteva fraze scrise de către tarducătorul volumului: „Scrisorile cuprinse în acest volum se referă la o perioadă extrem de agitată și plină de evenimente din viața scriitorului, din momentul revenirii acestuia în Petersburg, după circa zece ani petrecuți în Siberia, și până la sfîrșitul anului 1868, când Dostoievski și tânăra sa soție se stabilesc în Florența. Și în aceste epistole, Feodor Mihailovici își deschide sufletul, se destăinuie celor apropiați, pomenindu-le despre dificultățile pe care le întâmpina cu scrisul «la comandă» și cu termene stricte, cu editarea revistelor Vremea și Epoha ori cu cenzura, vorbește cu patimă și nu arareori cu umilință despre încercările vieții, despre meteahna jocului la ruletă, despre veșnicele sale probleme cu banii sau cu creditorii” (profesor universitar, doctor în Filologie, Leonte Ivanov).

Stimați prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu tema prezentată, vă invit ca diseară (miercuri, 26 AUGUST 2026), începând cu ora 20 și 30 de minute, să urmăriți – pe toate frecvențele Radio România Iași – emisiunea Comunități Etnice/Ruși Lipoveni.

Ne auzim online – AICI https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: https://polirom.ro/biblioteca-polirom/8737-scrisori-ii-1860-1868.html

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