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CUCUTENI – 5000: Glasul lutului și al meșterilor olari – temă a emisiunii TRADIȚII – de joi, 20 AUGUST 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

CUCUTENI – 5000: Glasul lutului și al meșterilor olari – temă a emisiunii TRADIȚII – de joi, 20 AUGUST 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 20 august 2026, 08:19

Stimați prieteni, astăzi relatăm de la Târgul de ceramică tradițională „CUCUTENI – 5000”, eveniment aflat la ediția a LVI-a (a 56-a), activitate desfășurată, la Iași, în perioada 26 – 28 Iunie 2026, în Parcul Copou, sub egida Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, insituție subordonată Consiliului Județean Iași.

An de an, la Târgul de ceramică tradițională „CUCUTENI – 5000”, se acordă în memoria a doi vestiți meșteri olari din Ținutul Iașului două mari premii.

Primul premiu se acordă în memoria meșterului olar Toader Nica – pentru ceramică utilitară – originar din Poiana, Deleni; cel de-al doilea premiu se acordă în memoria meșterului ceramist Ion Diaconu, originar din Tansa – pentru ceramică artistică.

Astăzi ascultăm povestea meșterilor olari care au intrat la ediția de anul acesta în posesia celor două premii.

Este vorba despre Daniel Ifrim – Schitu Stavnic, Voinești, Iași – premiul „Toader Nica” și Árpád Páll – Corund, Harghita – premiul „Ion Diaconu”.

 

De la Târgul de ceramică tradițională „CUCUTENI – 5000”, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, mai ascultăm poveștile de pe târâmul ceramicii ale meșterilor Rodica Mocanu din Tansa, județul Iași, și Iurie Cucuietu din Drochia, Republica Moldova.

 

 

Dragi prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am prezentat, nu-mi rămâne decât a vă face o invitație ca diseară (Joi, 20 AUGUST 2026), imediat după ora 21, să fiți alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea TRADIȚII, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Ne auzim online – AICI https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

 

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Centrul Județean al Culturii Tradiționale Iași (Facebook)

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