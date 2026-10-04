Expoziția „Inscripții creștine în emisiuni monetare (sec. IV–XXI)” la Muzeul de Istorie a Moldovei de la Palatul Culturii din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 octombrie 2026, 09:35

Expoziția este realizată în parteneriat de Banca Națională a României și Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași în cadrul Sacrum Iași Art Festival.

Curatoriată de Sabina Marițiu și Alexandru Constantin Chituță, expoziția prezintă piese din aur, argint și bronz din colecția Băncii Naționale a României.

Vernisajul expoziției va avea loc marți, 6 octombrie 2026, ora 13:00 la Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Palatului Culturii.

Publicul va putea admira câteva dintre cele mai valoroase monede bizantine aflate în colecția Muzeului Băncii Naționale a României. Aceste obiecte, care începând cu epoca lui Constantin cel Mare au avut o utilitate economică imediată, au reprezentat și un important mijloc de răspândire a religiei creștine prin reprezentările și simbolurile pe care le poartă.

Totodată, sunt prezente și monede cu caracter jubiliar emise de Banca Națională a României în ultimele decenii, dedicate celebrării unor evenimente sau personalități ale Bisericii. Fiecare dintre ele este însoțită de machete și de matrițele de batere, iar vizitatorii pot afla informații și despre procesul tehnologic de realizare a însemnelor monetare.