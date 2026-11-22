(AUDIO) Dispute politice la Iași privind viceprimarii. Mihai Chirica nu susține schimbarea acestora

Publicat de Andreea Drilea, 22 noiembrie 2026, 10:55

Primarul Iașului, Mihai Chirica, nu susține schimbarea din funcție a niciunui viceprimar și anunță că nu se pune problema unei noi majorități în Consiliul Local.

Declarația edilului vine la o săptămână după ce conducerea PNL Iași a anunțat că vrea să inițieze procedura de revocare a viceprimarului PSD. În replică, social-democrații ieșeni au transmis atunci că este nevoie de o nouă coaliție locală și de alți viceprimari.

Mihai Chirica este însă de părere că un astfel de demers nu are șanse de reușită. Potrivit primarului, indiferent cine ar iniția proiectul, acesta nu va strânge majoritatea necesară la vot: ”E doar o gâlceavă politică între partide, știți foarte bine că după retragerea guvernului Bolojan au rămas niște răni în care se astupă prin declarații. Nu susțin tulburarea liniștii comunității ieșene datorită acestui lucru și cred că putem merge mai departe.

Reporter: Și dacă la vot se va supune înlocuirea unui viceprimar, cum veți proceda?

Mihai Chirica: Nu am drept de vot, este evident că aparține fiecărui consilier dreptul de a vota, dar sunt convins că nu va trece.

Reporter: Și dacă PNL-ul orește să treacă în opoziție, cum veți forma majoritatea?

Mihai Chirica: Nu sunt discuții care nu-și au obiectul în momentul de față”

În prezent, Iașul este condus printr-un protocol semnat de PNL, PSD și PMP. În Consiliul Local, liberalii au 7 voturi, PSD și USR au câte 6, AUR are 4 mandate, partidul Curaj deține 3 voturi, iar PMP unul singur.

Pentru a schimba un viceprimar din funcție este nevoie de votul a două treimi dintre consilieri.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)