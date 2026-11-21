Creștinii ortodocși și cei catolici sărbătoresc, astăzi, Intrarea Maicii Domnului în Biserică

Publicat de Andreea Drilea, 21 noiembrie 2026, 09:51



Creștinii ortodocși și cei catolici sărbătoresc, astăzi, Intrarea Maicii Domnului în Biserică.

La ortodocși este primul praznic împărătesc din Postul Nașterii Domnului, iar pentru catolici reprezintă o comemorare liturgică dedicată Fecioarei Maria.

Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor, preotul Lucian Apopei, a explicat că sărbătoarea de astăzi semnifică dăruirea față de Dumnezeu și pregătirea pentru mântuire.

Este o sărbătoare a luminii și speranței și deschide seria slujbelor oficiale care vor fi oficiate până la praznicul Sfântului Vasile: ”Părinții Maicii Domnului, Sfinții dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana, au făgăduit Bunului Dumnezeu că dacă le vor oferi un copil, îl vor închina Lui. Iată că după 50 de ani de căsnicie, Dumnezeu le-a oferit cinstea de a fi părinți, iar Sfinții Ioachim și Ana nu au uitat de promisiunea făcută lui Dumnezeu și la 3 ani de la nașterea Maicii Domnului, au dus-o pe fiica lor la templu. De câte ori nu l-am rugat și noi pe Dumnezeu, făgăduindu-l la rândul câte ceva. Iată că sărbătoarea de astăzi este prilej pentru noi de a intra în biserică, de a fi în biserică și de a împlini făgăduințele noastre. Începând de astăzi, în lăcașurile de cult, vom auzi cântându-se Hristos se naște măriți-L, Hristos din ceruri întâmpinați-L, Hristos pe pământ înălțați-vă, cântați Domnului tot pământul și cu bucurie lăudați-L, popoare că S-a preamărit. Deci din punct de vedere liturgic și tipiconal, cântările dedicate momentului Nașterii Domnului nostru, Iisus Hristos, încep chiar în prima săptămână de post în această zi, dedicată sărbătorii Intrării în Biserică a Maicii Domnului și țin până la Odovania Praznicului Nașterii Domnului pe 1 ianuarie.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)