De luni, un val de aer rece va cuprinde treptat România

Publicat de Andreea Drilea, 21 noiembrie 2026, 08:54

Un val de aer rece care vine dinspre nord-vestul Europei va cuprinde treptat România, începând de săptămâna viitoare.

Temperaturile vor scădea de la o zi la alta și vor ajunge sub media perioadei începând de luni, potrivit unei prognoze a Administrației Naționale de Meteorologie.

Astfel, în unele regiuni, minimele vor coborî la -10 grade Celsius, cele mai ridicate valori termice vor fi în sud-estul țării, unde maximele vor ajunge la 6 grade.

Precipitațiile vor rămâne în limite normale, săptămâna viitoare vor fi ploi în vestul și centrul țării.

Răcirea va fi resimțită și în zona Bucureștiului, unde săptămâna viitoare temperaturile nu vor mai depăși 5-6 grade.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro