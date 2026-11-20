Nicușor Dan îndeamnă la prudență în adoptarea unor decizii legate de creșterea pensiilor sau a salariilor

Publicat de Andreea Drilea, 20 noiembrie 2026, 06:42

O primă variantă a proiectului de buget pentru anul viitor și calendarul de adoptare vor fi prezentate vineri în ședința de guvern, a anunțat ministrul de Finanțe.

Alexandru Nazare a subliniat din nou joi că este nevoie de prudență, iar măsurile cu impact important trebuie să țină cont de traiectoria de ajustare a deficitului.

El a evitat să avanseze un eventual procent de majorare a pensiilor anul viitor, dar a avertizat că bugetul nu permite viraje spectaculoase în privința veniturilor și cheltuielilor.

Și președintele Nicușor Dan îndeamnă la prudență în adoptarea unor decizii legate de creșterea pensiilor sau a salariilor, deși consideră că ar fi măsuri binevenite.

Nicușor Dan: E evident că puterea de cumpărare a scăzut, nivelul de trai, de viață a scăzut. Deci orice fel de compensare ar fi bună atât la salariați, cât și la pensionari. Pe de altă parte, suntem pe o linie subțire de corectare a deficitului și orice abatere de la această linie poate să ne ducă într-un cerc vicios care să-i afecteze exact pe cei mai vulnerabili dintre noi, inclusiv pensionarii. Deci este obligatoriu ca anvelopa bugetului să fie cea pe care noi ne-am asumat să o avem în discuțiile cu Comisia Europeană și cu finanțatorii și cu agențiile de rating. Deci asta este absolut necesar pentru ca noi toți să nu suferim mai târziu.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro