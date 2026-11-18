Şoferii nu vor mai plăti amendă dacă îşi uită permisul de conducere sau talonul maşinii acasă

Foto: masini

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 noiembrie 2026, 18:53

Şoferii nu vor mai plăti amendă dacă îşi uită permisul de conducere sau talonul maşinii acasă, potrivit unui proiect de lege iniţiat de USR şi adoptat cu unanimitate de voturi în plenul Camerei Deputaţilor, în calitate de for decizional.

Actul normativ mai prevede că poliţiştii vor putea verifica situaţia acestora prin accesarea bazelor de date oficiale.

În prezent, Codul Rutier prevede că participanţii la trafic sunt obligaţi, la cererea poliţistului rutier, să înmâneze acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, talonul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus şi actele referitoare la bunurile transportate. Refuzul de a înmuna documentele solicitate se sancţionează cu amendă între şase şi opt puncte. Proiectul adoptat elimină aplicarea sancţiunilor pentru lipsa actelor. Condiţia este însă să fie verificată identitatea şoferului şi valabilitatea documentelor direct în bazele de date electronice ale Ministerului Afacerilor Interne, pe baza unei copii fizice sau electronice a actului de identitate. Deputatul USR Alexandru Dimitriu atrage atenţia că statul are capacitatea să verifice imediat valabilitatea oricărui document.

Alexandru Dimitriu: Ni s-a întâmplat tuturor să uităm actele acasă, să schimbăm geaca, să schimbăm servieta sau doamnele să schimbe geanta şi să nu aibă actele la ele. Este foarte simplu pentru Poliţie să le verifice şi este absurd să fi tratat ca un contravenient şi să fii amendat.

Actul normativ va fi transmis preşedintelui pentru promulgare. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)