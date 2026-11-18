Palatul Culturii din Iași găzduiește lansarea volumului dedicat violenței asupra femeilor în familie, semnat de Roxana Necula

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 noiembrie 2026, 16:06

Joi, 19 noiembrie 2026, de la ora 17:00, în Sala „Ștefan Procopiu” a Palatului Culturii din Iași, va avea loc lansarea volumului „Violența asupra femeilor în familie – prejudecăți sociale și empowerment în asistență socială”, semnat de dr. Roxana Necula.

Volumul abordează problematica violenței asupra femeilor în familie, prejudecățile sociale care însoțesc acest fenomen și rolul asistenței sociale în sprijinirea femeilor pentru a-și recâștiga încrederea, autonomia și puterea de a decide asupra propriei vieți. Cartea propune o reflecție asupra responsabilității profesioniștilor și a comunității în înțelegerea experiențelor femeilor și în oferirea unui sprijin adecvat și într-un timp util.

Alături de autoare vor fi prof. univ. dr. Doru Buzducea, director al Școlii Doctorale de Asistență Socială din cadrul Universității din București, prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu Șoitu, prorector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, și prof. univ. dr. Ștefan Cojocaru, profesor la aceeași universitate.

Evenimentul va fi moderat de lect. univ. dr. Bogdan Hrib, de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, editor Tritonic.

Întâlnirea va oferi un cadru de dialog despre depășirea prejudecăților, responsabilitatea socială și modalitățile concrete prin care femeile afectate de violență în familie pot fi sprijinite.

Evenimentul este deschis specialiștilor, cadrelor didactice, studenților, reprezentanților organizațiilor și instituțiilor implicate în domeniu, precum și tuturor persoanelor interesate de această temă. Reprezentanții mass-media sunt invitați să participe.

Intrarea este liberă.