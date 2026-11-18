Publicat de Andreea Drilea, 18 noiembrie 2026, 08:58

Incendiu forestier la Tașca. Pompierii nemțeni încearcă să țină sub control focul. Ieri seară, la ora 19:13, prin apel la 112 a fost anunțat un incendiu produs la vegetația uscată care s-a extins la fondul forestier din comuna Tașca, sat Ticoș Floarea.

”La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la cioate, trunchiuri de arbori, resturi rezultate din exploatarea forestieră și frunziș, pe o suprafață de aproximativ două hectare. Intervenția a fost îngreunată de accesul dificil în zona afectată, care se poate face doar pietonal, pe o distanță de aproximativ trei kilometri, precum și de intensificările vântului. Incendiul a fost localizat, iar forțele de intervenție s-au retras în jurul orei 23:30. La misiune au participat pompierii din cadrul Detașamentului Piatra-Neamț, alături de personal și mijloace de intervenție de la Ocolul Silvic Bicaz, SVSU Tașca și SVSU Bicaz. În această dimineață, începând cu ora 06:30, misiunea a fost reluată”, a spus Irina Popa, ISU Neamț.

Astăzi, la locul evenimentului au fost mobilizate echipaje și mijloace de intervenție de la detașamentele de pompieri din Piatra-Neamț, Roman și Târgu-Neamț.

Vom reveni cu informații pe măsură ce misiunea va evolua.