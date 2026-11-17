(AUDIO) Patru angajați ai structurilor vamale și de frontieră din județul Botoșani sunt cercetați de procurorii DNA pentru fapte de corupție

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 noiembrie 2026, 15:37



Patru angajați ai structurilor vamale și de frontieră din județul Botoșani sunt cercetați de procurorii DNA pentru fapte de corupție.

Unul dintre aceștia, angajat al Biroului Vamal de Frontieră Racovăț, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de luare de mită în formă continuată.

El urmează să fie prezentat Tribunalului Suceava cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Corespondenta noastră, Gina Poenaru cu mai multe detalii: Alți doi lucrători vamali de la Biroul Vamal de Frontieră Siret au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzați de luare de mită. În aceeași măsură se află și un agent de poliție de frontieră de la Sectorul Dorohoi, cercetat pentru complicitate la luare de mită. Cei patru au interdicția de a părăsi țara fără acordul procurorilor și nu mai au voie să își exercite funcțiile publice în care se presupune că ar fi comis faptele. Trei rețele de crimă organizată au fost destructurate în urma unor razii organizate de procurorii DIICOT în luna mai iar pe lista suspecților se află mai mulți funcționari de la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Racovăț, care ar fi facilitat intrarea în țară a unei game uluitoare de produse ilegale: de la substanțe toxice și alcool, până la tone de ceară, biciclete electrice și zeci de rochii de mireasă. DNA precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale nu înlătură prezumția de nevinovăție.

(Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)