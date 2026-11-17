UAIC urcă 68 de poziții în clasamentul internațional QS Sustainability 2027 și ocupă primul loc în România la categoria Guvernanță

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 noiembrie 2026, 14:40

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) își îmbunătățește poziția în clasamentul internațional QS World University Rankings: Sustainability 2027, avansând 68 de poziții la nivel mondial, de pe locul 765 pe locul 697.

Totodată, UAIC ocupă primul loc în România la categoria Guvernanță (Governance), cu un scor de 92,3 puncte din 100.

În ediția din 2027, universitatea obține un scor general de 65,5 puncte din 100, în creștere cu 5,8 puncte față de ediția precedentă, când a înregistrat 59,7 puncte. Conform rezultatelor transmise de QS, UAIC ocupă următoarele poziții:

Locul 697 la nivel mondial, din 2.004 universități clasificate;

Locul 289 în Europa, din 625 de universități;

Locul 4 în România, din 15 universități clasificate.

Față de ediția anterioară, UAIC avansează cu 68 de poziții în clasamentul mondial și cu 11 poziții în cel european, înregistrând totodată o creștere a scorului general.

Un rezultat deosebit este înregistrat la categoria Guvernanță (Governance), unde UAIC ocupă primul loc în România, locul 131 în Europa și locul 220 la nivel mondial, cu un scor de 92,3 puncte din 100. Această categorie evaluează calitatea guvernanței universitare, având în vedere aspecte precum transparența și responsabilitatea instituțională, raportarea financiară și participarea studenților la structurile de conducere.

Rezultate importante sunt înregistrate și la categoria Impact social (Social Impact), unde UAIC obține un scor de 71,1 puncte din 100. Dintre dimensiunile evaluate în cadrul acestei categorii se remarcă Egalitate (Equality), cu 85,2 puncte, și Sănătate și bunăstare (Health & Wellbeing), cu 80,6 puncte.

La categoria Impact asupra mediului (Environmental Impact), universitatea înregistrează un scor de 54 de puncte din 100, iar dimensiunea Cercetare în domeniul mediului (Environmental Research) obține 70,2 puncte.

Clasamentul integral poate fi consultat aici: https://www.topuniversities.com/sustainability-rankings