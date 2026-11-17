Programul Festivalului Internațional de Teatru și Literatură Dramatică „Cetatea Copiilor”, 3 – 13 decembrie 2026

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 noiembrie 2026, 14:36

Ediția a II-a a Festivalului „Cetatea copiilor” este pregătită de lansare.

Vreme de 11 zile, Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava își va deschide porțile pentru cei mai mici și mai entuziaști dintre spectatori.

Spectacole de teatru, muzică, dans, lecturi și lansări de carte, ateliere și o paradă – vor fi toate sub umbrela teatrului pentru copii.

Și pentru că teatrul e parte din inima orașului, Festivalul „Cetatea copiilor” își va face simțită prezența încă de pe 28 noiembrie, de Ziua Bucovinei, cu un eveniment stradal pre-festival. „Parada personajelor” vă întâmpină pe esplanada centrală, dar și în alte puncte din oraș: Obcini, Burdujeni sau Iulius Mall. Ne vom bucura împreună de aprinderea bradului și a luminilor de Crăciun.

Activitățile specifice sunt programatate de joi până duminică, între 3 și 13 decembrie, și se adresează copiilor de orice vârstă, chiar și celor foarte mici. Remarcabili sunt oaspeții noștri din Barcelona (Spania), compania ImaginArt, care ne propun un spectacol inedit, dedicat copiilor între 18 luni și 5 ani, iar pentru că astfel de spectatori nu pot veni neînsoțiți, vom programa trei reprezentații ale spectacolului „Little Night”.

Un alt element de noutate al acestei ediții este Concursul internațional de texte dramatice și scenarii de film pentru copii „Cetatea copiilor”. Lansat la începutul acestei stagiuni, concursul se va finaliza cu realizarea a două spectacole lectură pe baza textelor desemnate câștigătoare ale premiului I: „Lecția de zbor” de Bianca Nițu, în regia Sorinei Băleanu și „Timpul merge pe bicicletă” de Carmen Dominte, în regia lui Dan Țopa. Ambele vor fi realizate cu actorii Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava.

Dintre spectacole de teatru ale unor instituții de prestigiu, precum Opera Comică pentru Copii București sau Teatrele din Sibiu, Iași sau Cluj-Napoca și diverse ateliere de artă, nu vor lipsi colindele sau întâlnirile cu scriitorii. Dramaturgul Matei Vișniec vine în festival pentru a-și lansa cea mai recentă carte pentru copii- „Zuza sau Povestea poemului care a fugit din carte”, ilustrată de fiica sa, Joèla Vișniec.

La Festivalul „Cetatea copiilor”, cei mici nu sunt doar spectatori, ci și actori, pentru că Școala de teatru Dream Boutique este din nou parte din program. Este valabilă și varianta inversată, în care profesorii devin actori, sub cunoscutul titlu „Actori mari pe scene mici pentru grupe de pitici”.

Conceput ca o sărbătoare a artelor și a creativității, Festivalul Internațional de Teatru și Literatură Dramatică „Cetatea Copiilor” își propune să creeze un spațiu de întâlnire între artiști și micii spectatori, în care poveștile, muzica și jocul să deschidă noi perspective asupra lumii și să trezească bucuria descoperirii.

Vă prezentăm programul detaliat al festivalului pe care îl găsiți și dacă scanați codul QR postat pe afiș!

Biletele vor fi puse în vânzare miercuri, 18 noiembrie, prin casierie și online, pe www.bilet.ro, la prețul unic de 20 de lei. De asemenea, sunt programate evenimente cu intrare liberă. 🎁 🎁 🎁

Pentru a afla mai multe informații despre evenimentele teatrului, vă rugăm să urmăriți paginile noastre: www.facebook.com/teatrulmateivisniec.ro/, www.instagram.com/teatrul.matei.visniec.suceava, www.teatrulmateivisniec.ro.