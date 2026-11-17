(AUDIO) Asociația ”Moldova vrea Infrastructură” cere accelerarea proiectului Trenului Metropolitan

Publicat de Andreea Drilea, 17 noiembrie 2026, 10:12

Asociația „Moldova vrea Infrastructură” solicită inițiatorilor și managerilor proiectului Trenului Metropolitan Iași să implementeze, în acest an, licitațiile pentru achiziții, cu clauză suspensivă.

Președintele organizației, Adrian Covăsnianu, cere totodată confirmarea acordurilor de parteneriat și a cofinanțării, publicarea unui calendar de implementare convenit cu CFR SA și pregătirea procedurilor de expropriere: ”Din vară până acum în toamnă, deja intrăm în iarnă, nu mai vedem niciun semnal vis-a-vis de demersurile pe care trebuie să le facă autoritățile locale. Ne uităm la Cluj, care chiar dacă nu a avut finanțarea alocată, a dat drumul legislației înainte, cumva cu clauză suspensivă, și timpul e cumva împotriva noastră. Ne uităm că ministerul și-a făcut treaba, efectiv, toate acele, să spunem, proceduri administrative le-a rezolva, a avizat proiectul, pasii premergători, astfel încât acum autoritățile locale, primăria prin Asociația Metropolitană, trebuie să lanseze licitațiile, pentru că timpul e foarte scurt, e o fereastră de oportunitate și dacă nu lansăm rapid, până la sfârșitul anului acesta, licitațiile, riscăm să nu ne încadrăm în acest calendar și din nou să ratăm o altă, o nouă, finanțare pentru proiectele din zona Iași. Încă nu avem semnate contractele de finanțare, dar avem, să spunem, un angajament verbal, o înțelegere și demersurile Ministerului Transportului către autoritățile locale este să dea drumul de la licitații înainte de a semna contractele, înainte de a avea cererea de finanțare aprobată, pentru că e o chestiune, să spunem, pur birocratică și câștigăm timp.”

Managerul proiectului, Eduard Boz, a precizat că a luat act de solicitările asociației.

Acesta urmează să meargă joi, 19 noiembrie, la București, pentru a solicita lansarea licitației înainte de începerea procedurilor de expropriere: ”Și eu vreau să demarez procedurile de licitație cât mai repede, problema este că proiectul este deja depus. Noi am prevăzut acolo pasaje plus expropierile care sunt aferente pentru fiecare stație nouă, parcări și așa mai departe. Ori licitația, să zicem că s-ar putea face cu clauză suspensivă, sub rezerva semnării contractului de finanțare, dar să mă apuc să fac și exproprieri sub această rezervă, nimeni nu a mai făcut în țară cel puțin. De asta eu voi merge, joi am o întrevedere la Direcția Generală de proiecte europeane a Ministerului Transporturilor și voi solicita lămuririle necesare.”

La nivel național, documentații pentru proiecte de tren metropolitan au fost depuse de municipiile Cluj-Napoca, Iași, Oradea, Brașov și Târgu Mureș.

Proiectul de la Iași, în valoare de 1,3 miliarde de lei, prevede amenajarea a 23 de stații feroviare și achiziționarea a patru trenuri electrice noi.

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Legăturile sunt planificate pe trei direcții: Podu Iloaiei – Iași – Nicolina, Nicolina – Cristești Jijia – granița cu Republica Moldova și Nicolina – Ciurea – Bârnova.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă AI)