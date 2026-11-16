România va primi echipamente de la partenerii externi pentru incidentele din Marea Neagră

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 noiembrie 2026, 19:16

Şeful diplomaţiei, Dan Neculăescu, spune că a primit asigurări de la partenerii externi că România va fi ajutată suplimentar cu echipamente pentru a face faţă incidentelor de la Marea Neagră.

Securitatea la Marea Neagră a fost luni unul dintre subiectele abordate în Consiliul miniştrilor de externe de la Bruxelles, precum şi într-o întâlnire la care s-au alăturat statele riverane şi cele din regiunea Caucazului. Marţi, Dan Neculăescu va avea discuţii şi la sediul NATO.

Bogdan Isopescu vine cu detalii: Dan Neculăescu spune că a informat Uniunea şi Aliaţii despre incidentele la Marea Neagră, incidente pe care le consideră inacceptabile atât din punct de vedere al gravităţii, cât şi al numărului. Conform acestuia, atenţia partenerilor este în acest moment concentrată asupra coastei Mării Negre şi au promis sprijin suplimentar.

Dan Neculăescu: În primul rând sunt capabilităţi pe care le numim ISR: Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Sunt capabilităţi care, practic, monitorizează cât mai bine situaţia pentru a vedea de unde vin atacurile, cum pot fi ele văzute mai din adâncime. De asemenea, sunt şi capabilităţi care pot să conducă la interceptarea acestor drone. Deocamdată vorbim, însă, de intenţii, de declaraţii foarte bune, de angajamente, sigur, informale la acest moment, dar este clar că partenerii UE au realizat situaţia de dificultate în care ne aflăm din perspectiva securiăţii şi vor în număr cât mai mare să contribuie.

Subiectul securităţii la Marea Neagră nu a fost doar pe agenda Consiliului miniştrilor europeni de externe, dar şi într-o întâlnire mai amplă la care s-au alăturat statele riverane, precum şi cele din zona Caucazului. Subiectul va fi reluat marţi în Consiliul miniştrilor europeni ai apărării.

Tot marţi, Dan Neculăescu, fost ambasador la NATO până la preluarea Ministerului de Externe, va merge şi la sediul alianţei de la Bruxelles pentru a discuta tot despre sprijinul acordat ţării noastre.

Într-un răspuns pentru Euronews, NATO confirma luni că urmarea incidentelor de la Marea Neagră, aliaţii au trimis avioane suplimentare pentru patrula aeriană şi alte echipamente. (Rador/ FOTO imagine generată cu AI)