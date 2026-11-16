World Vision România: Utilizarea Inteligenței Artificiale, a roboticii sau a dronelor în agricultură cresc cererea de specialiști cu pregătire digitală. Agricultura modernă deschide oportunități profesionale mult mai diverse decât cea tradițională.

Publicat de Andreea Drilea, 16 noiembrie 2026, 12:41

Impactul tehnologiei asupra noii generații de specialiști în agricultură – printre principalele teme de discuție la Simpozionul Agricultura 4.0, organizat de World Vision România și BNP Paribas Leasing Solutions

50% dintre angajatorii din agricultură nu găsesc personal calificat;

Peste jumătate dintre elevii liceelor agricole nu și-au dorit să meargă la un astfel de liceu, dar, la finalul clasei a XII-a, 84% erau mulțumiți de educația primită;

Ce meserii apar în agricultură datorită noilor tehnologii;

Pregătirea pentru o carieră solidă în agricultură trebuie să îmbine teoria, practica și competențele digitale;

București, Iași, 16 noiembrie 2026: Agricultura 4.0 care integrează tehnologii avansate, precum Inteligența Artificială, Internet of Things, senzori și roboți crește nevoia de specialiști care îmbină cunoștințele agricole cu cele digitale, a declarat Andreea Țundrea, Manager Operațional în cadrul World Vision România la „Simpozionul Agricultura 4.0”, eveniment organizat de World Vision România și BNP Paribas Leasing Solutions la Iași, între 12-14 noiembrie.

„Simpozionul Agricultura 4.0” a reunit 50 elevi și profesori din șapte licee agricole, reprezentanți ai mediului universitar și ai sectorului agribusiness pentru a discuta despre transformările din agricultură și despre competențele de care vor avea nevoie viitorii specialiști. De altfel, pentru experiență practică, în cadrul evenimentului elevii au participat la o vizită de studiu la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași în cadrul căreia au descoperit sera, laboratoarele de mecanizare și industrie alimentară, au urmărit demonstrații practice și au explorat alături de profesori și cercetători oportunitățile de carieră de după absolvirea liceului.

Evenimentul a fost organizat ca parte a „Mândru să fiu fermier”, un program de educație agricolă derulat de World Vision România pentru a apropia elevii de agricultura modernă și pentru a consolida legătura dintre școală, mediul universitar și agribusiness.

Ce meserii apar în agricultură datorită noilor tehnologii

„Agricultura se confruntă cu nevoia de a atrage și menține forță de muncă, dar mai ales cu o schimbare a competențelor solicitate. Utilizarea Inteligenței Artificiale, a roboticii, a dronelor și a altor tehnologii noi pot crește cererea de personal cu pregătire digitală. În prezent, o carieră solidă în agricultură trebuie să îmbine trei componente: teoria, practica și competențele digitale. Totodată, agricultura modernă deschide oportunități profesionale mult mai diverse decât cele asociate tradițional cu munca într-o fermă. Astfel, este esențial ca învățarea să nu se limiteze la sala de clasă, iar elevii să aibă parte de practică în ferme, vizite de studiu, acces la demonstrații tehnologice și specialiști care să le arate cum se aplică ceea ce învață”, a afirmat Andreea Țundrea, Manager Operațional World Vision România.

Ea a adaugat că experiența legată de sol, plante, animale și condițiile locale rămâne fundamentală, dar agricultura 4.0 valorifică tradiția prin instrumente noi și, asttfel, deciziile care înainte se bazau exclusiv pe competența umană sunt completate acum de date și tehnologii inteligente.

În funcție de specializare și de nivelul de pregătire, absolvenții liceelor agricole pot deveni: tehnicieni care monitorizează culturile cu drone și senzori; tehnicieni veterinari în ferme automatizate; specialiști în protecția plantelor, soluri, agricultură sustenabilă, în industria alimentară și controlul calității produselor; tehnicieni în mentenanța și automatizarea echipamentelor agricole; operatori de utilaje agricole inteligente și echipamente de precizie; antreprenori sau manageri în domeniul agriculturii.

„Suntem convinși că viitorul agriculturii depinde de capacitatea noastră de a îmbina tradiția cu inovația digitală. Prin sprijinirea proiectului „Mândru să fiu fermier”, BNP Paribas Leasing Solutions își asumă responsabilitatea de a finanța nu doar echipamente moderne, ci și de a investi în capitalul uman. Mai mult de atât, digitalizarea agriculturii produce un paradox: avem acces la cele mai avansate tehnologii, dar piața se confruntă cu o carență de personal calificat pentru a le opera. Aceasta este motivul pentru care sprijinirea educației agricole este prioritară. Integrarea competențelor digitale în programul de studii este esențială pentru a reduce gap-ul dintre teoria predată în licee și realitățile din agribusiness. Investiția în pregătirea tinerilor este singura cale de a ne asigura că tehnologiile echipamentelor vor fi utilizate la potențialul maxim în fermele din România”, a menționat Philippe Desgeans, Country Manager – BNP Paribas Leasing Solutions.

50% dintre angajatorii din agricultură nu găsesc personal calificat

Peste 50% dintre angajatorii din agricultură întâmpină problema lipsei de personal calificat, iar 75% dintre companii vor să colaboreze cu liceele agricole pentru pregătirea elevilor, conform unei cercetări publicate în 2025 de către Centrul Român de Politici Europene în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Cu toate că este o nevoie tot mai mare de specialiști, doar 25% dintre elevii liceelor agricole își doresc să se angajeze sau să aibă o afacere în domeniu, în timp ce 48% încă se gândesc la această posibilitate, potrivit unui studiu World Vision. Dar, deși 53% și-ar fi dorit să meargă la un liceu diferit, la finalul clasei a XII-a, 84% dintre elevi au spus că au fost mulțumiți de ceea ce au învățat.

Simpozionul Agricultura 4.0 face parte din „Mândru să fiu fermier”, un program derulat de World Vision România pentru a transforma liceele agricole în spații moderne de învățare și experimentare, adaptate la agricultura contemporană și la cerințele pieței muncii. Programul conectează liceele cu mediul de business prin organizarea de vizite de studiu în ferme moderne, crearea de modele de practică pentru elevi și susținerea campaniilor de promovare a liceelor agricole.

De la lansarea „Mândru să fiu fermier” în 2015, World Vision România a investit peste un milion de dolari în educație agricolă, peste 150 de profesori și 7.500 de elevi din peste 40 de licee agricole beneficiind de facilități noi și un curriculum modern. De altfel, în cadrul programului, elevii folosesc resursele din pachetul „Călătorie spre anul 2050”, alcătuit din 12 lecții dedicate viitorului agriculturii.

În derularea programului „Mândru să fiu fermier”, World Vision este parte din consorțiul ”Creștem prin Educație Agricolă” (CEA), alături de organizațiile Centrul Român de Politici Europene (CRPE), Fundația Civitas pentru Societatea Civilă și Junior Achievement România (JA), cu sprijinul Romanian-American Foundation (RAF).

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Despre World Vision România

World Vision România este o organizație care desfășoară programe de educație, intervenție umanitară de urgență, dezvoltare și advocacy, punând în centrul activității sale bunăstarea copilului. Organizația se concentrează asupra muncii cu copiii, familiile și comunitățile, în scopul depășirii sărăciei și nedreptății. World Vision România face parte din parteneriatul World Vision International, prezent în aproape 100 de țări din întreaga lume. În 36 de ani de prezență în România organizația a sprijinit mai mult de 4 milioane de copii și adulți, din aproape 900 de comunități situate în 41 județe. Detalii pe www.woldvision.ro .

Despre BNP Paribas Leasing Solutions

BNP Paribas Leasing Solutions oferă soluții de finanțare eficiente din punct de vedere al capitalului pentru echipamente de business în sectoare cheie precum agricultura, construcțiile, transportul, manipularea materialelor, tehnologia informației și comunicațiilor (ICT), sănătatea și tehnologiile verzi. Cu o experiență de 70 de ani, compania sprijină partenerii și clienții prin expertiza profundă a pieței cunoștințele despre active și active și serviciile de consultanță oferite pentru a-și susține creșterea.

În 2025, BNP Paribas Leasing Solutions a acordat finanțări pentru active în valoare de 15,5 miliarde de euro și gestionează în prezent un portofoliu de active în leasing de 38,8 miliarde de euro. Prezentă în 18 țări din Europa și în Türkiye, cu peste 3.000 de experți, BNP Paribas Leasing Solutions oferă, de asemenea, soluții de finanțare prin parteneriate cu furnizori în SUA și Canada, în colaborare cu Bank of Montreal, și în China, printr-un joint venture cu Jiangsu Financial Leasing.

BNP Paribas Leasing Solutions este deținută integral de BNP Paribas și este integrată în divizia Grupului dedicată Serviciilor Comerciale și Bancare pentru Persoane Fizice. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați leasingsolutions.bnpparibas.ro.

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Cristina Negraru

Communications Manager World Vision România

cristina_negraru@wvi.org