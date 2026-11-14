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Validarea instalatorilor din programul lansat de AFM se va derula săptămâna viitoare

Validarea instalatorilor din programul lansat de AFM se va derula săptămâna viitoare

Publicat de Andreea Drilea, 14 noiembrie 2026, 08:44

Programul privind instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile derulează săptămâna viitoare etapa de validare a instalatorilor. Înscrierile se fac online, prin aplicaţia disponibilă pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, în perioada 16-20 noiembrie.

Ulterior, se va deschide sesiunea de înscriere a persoanelor fizice din 20 până pe 25 noiembrie. Administraţia urmează să prezinte un material video-informativ cu procedura pe care trebuie să o parcurgă prosumatorii care vor să obţină sprijin pentru a-şi instala sisteme de stocare.

Bugetul alocat programului este de 400 de milioane de lei, iar beneficiarii pot primi până la 75% din valoarea totală a proiectului, fără a depăşi 15.000 de lei cu TVA inclus.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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