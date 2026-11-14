Validarea instalatorilor din programul lansat de AFM se va derula săptămâna viitoare

Publicat de Andreea Drilea, 14 noiembrie 2026, 08:44

Programul privind instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile derulează săptămâna viitoare etapa de validare a instalatorilor. Înscrierile se fac online, prin aplicaţia disponibilă pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, în perioada 16-20 noiembrie.

Ulterior, se va deschide sesiunea de înscriere a persoanelor fizice din 20 până pe 25 noiembrie. Administraţia urmează să prezinte un material video-informativ cu procedura pe care trebuie să o parcurgă prosumatorii care vor să obţină sprijin pentru a-şi instala sisteme de stocare.

Bugetul alocat programului este de 400 de milioane de lei, iar beneficiarii pot primi până la 75% din valoarea totală a proiectului, fără a depăşi 15.000 de lei cu TVA inclus.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro