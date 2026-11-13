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(AUDIO) Botoșani: Nereguli depistate la șase centre de asistență socială

(AUDIO) Botoșani: Nereguli depistate la șase centre de asistență socială
13 noiembrie 2026, 18:26

Șase centre de servicii sociale din județul Botoșani au fost verificate, luna trecută, de inspectorii Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială.

Controalele au scos la iveală nereguli privind îngrijirea beneficiarilor, recuperarea și reintegrarea socială, pentru care au fost dispuse 24 de măsuri de remediere și aplicate amenzi în valoare totală de 20.000 de lei.

Inspectorii au semnalat și deficiențe legate de alimentație și de numărul personalului de specialitate și auxiliar, raportat la numărul persoanelor îngrijite.

Gina Poenaru: Mai multe nereguli depistate în centrele de asistență socială din județul Botoșani au atras amenzi de 20.000 de lei și 24 de măsuri de remediere. În luna octombrie, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Botoșani a verificat șase unități de servicii sociale și a depistat probleme legate atât de condițiile oferite beneficiarilor, cât și de organizarea activităților de îngrijire, recuperare și reintegrare socială, deficiențe ce pot afecta calitatea serviciilor acordate persoanelor aflate în îngrijirea acestor centre. Printre cele mai importante probleme identificate se numără lipsa unor evidențe clare privind programele de recuperare și reabilitare funcționară a beneficiarilor.

În unele cazuri, dosarele personale nu conțineau fișele de monitorizare care să ateste evoluția activităților de reabilitare psihică și a serviciilor destinate integrării sau reintegrării sociale. Nereguli au fost constatate și în ceea ce privește alimentația, inspectorii solicitând asigurarea unor meniuri echilibrate atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ. Totodată au fost semnalate deficiențe privind asigurarea personalului de specialitate și auxiliar raportat la numărul persoanelor aflate în îngrijire.

Pe lista măsurilor impuse se mai află respectarea capacității autorizate a fiecărui serviciu social, încheierea contractelor de furnizare a serviciilor sociale cu beneficiarii sau reprezentanții legali ai acestora și instruirea periodică a angajaților cu privire la procedurile de lucru aplicate în centre. O altă cerință vizează accesibilizarea tuturor spațiilor pentru persoanele cu dizabilități, astfel încât acestea să poată beneficia de condiții corespunzătoare și de acces la serviciile oferite. În total, inspectorii sociali au dispus 24 de măsuri de remediere la cele șase centre verificate și au aplicat amenzi în valoare totală de 20.000 lei.

(Radio Iaşi/Gina Poenaru / FOTO radioiasi.ro)

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