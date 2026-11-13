Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași continuă campania „Tu alegi între uz și abuz de Internet” în școlile ieșene

Publicat de Andreea Drilea, 13 noiembrie 2026, 11:18

Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași continuă campania de informare și conștientizare „Tu alegi între uz și abuz de Internet”, un demers dedicat prevenirii problemelor de sănătate mintală asociate utilizării excesive și necontrolate a tehnologiei în rândul copiilor și adolescenților. Astăzi, 13 noiembrie 2026, specialiștii Institutului vor fi prezenți la Școala Gimnazială „Ion Simionescu” din Iași.

Desfășurată prin HUB-ul de promovare a sănătății mintale, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași, campania urmărește să aducă specialiștii mai aproape de elevi, profesori și părinți, oferind informații și instrumente practice pentru dezvoltarea unui comportament digital echilibrat și responsabil.

În cadrul întâlnirilor organizate în școlile ieșene, specialiștii Institutului discută cu elevii despre diferența dintre utilizarea benefică a Internetului și comportamentul problematic, despre riscurile petrecerii unui timp îndelungat în mediul virtual, dar și despre consecințele emoționale, comportamentale și sociale ale abuzului de tehnologie.

„Continuarea acestei campanii reprezintă o investiție în sănătatea mintală a generațiilor tinere. Nu ne propunem să îi îndepărtăm pe copii de tehnologie, pentru că aceasta face parte din realitatea cotidiană, ci să îi ajutăm să înțeleagă cum o pot folosi fără să ajungă să le controleze timpul, emoțiile și relațiile cu cei din jur. Este important ca elevii să învețe să facă diferența între utilizarea utilă a mediului online și excesul care le poate afecta dezvoltarea”, a declarat dr. Cristina-Elena Dobre, managerul Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași.

Printre temele abordate se numără dependența de Internet și jocuri video, anxietatea, dificultățile de concentrare, tulburările de somn, cyberbullying-ul, violența de limbaj în mediul virtual, fenomenul FOMO (teama de a pierde informații sau experiențe importante), phubbing-ul (ignorarea persoanelor din jur din cauza utilizării telefonului) și nomofobia (teama sau anxietatea asociată lipsei accesului la telefon).

Specialiștii Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași atrag atenția că utilizarea excesivă a mediului online poate afecta echilibrul emoțional al copiilor, capacitatea de relaționare și rezultatele școlare. De aceea, prevenția și educația pentru sănătate mintală trebuie să înceapă încă de la vârste fragede, printr-o colaborare permanentă între familie, școală și specialiști.

„Atunci când copilul nu mai poate renunța la telefon, își neglijează activitățile, se izolează, devine iritabil sau își pierde interesul pentru interacțiunile reale, adulții trebuie să recunoască aceste semnale și să solicite sprijin de specialitate. Prin întâlnirile din școli ne dorim să încurajăm dialogul și să oferim soluții concrete de prevenție”, a subliniat managerul Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași.

Un obiectiv important al campaniei îl reprezintă implicarea activă a elevilor în discuții și exerciții interactive, astfel încât aceștia să înțeleagă riscurile mediului virtual și să își dezvolte capacitatea de autocontrol, discernământul în selectarea informațiilor și responsabilitatea în comunicarea online.

Totodată, Institutul încurajează implicarea părinților și a cadrelor didactice, deoarece prevenirea utilizării problematice a Internetului presupune reguli clare, comunicare deschisă și exemple de comportament digital sănătos oferite de adulți.

Prin continuarea campaniei „Tu alegi între uz și abuz de Internet”, Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași își reafirmă angajamentul pentru promovarea sănătății mintale, educația pentru prevenție și protejarea dezvoltării emoționale și sociale a copiilor și adolescenților.

Până în acest moment, psihologii și medicii psihiatri ai Institutului au stat de vorbă cu peste 300 de elevi din școlile ieșene și cu peste 50 de cadre didactice și părinți.

Internetul trebuie să fie un instrument pe care îl folosim responsabil, nu o realitate care ne controlează viața.

Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași

Departamentul Relații cu Publicul