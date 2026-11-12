Mașinile electrice intră în competiție la Trofeul Iași – Electric Race

Publicat de Andreea Drilea, 12 noiembrie 2026, 09:34





Trofeul Iași – Electric Race se adresează în special celor care doresc să descopere automobilismul sportiv și să experimenteze conducerea unei mașini electrice într-un cadru organizat și în condiții de siguranță.

La start vor fi prezenți atât debutanți, cât și piloți licențiați FRAS, inclusiv sportivi juniori care fac deja parte din cluburi de profil și participă la competiții oficiale.

Programul ambelor zile este cuprins între orele 10:00 și 18:00 și include sesiuni de antrenamente cronometrate și două manșe de concurs. Clasamentul final va fi stabilit în funcție de cel mai bun timp obținut de fiecare participant, în cadrul claselor constituite.

Organizatorii consideră că evenimentul reprezintă o oportunitate pentru cei aflați la început de drum să descopere motorsportul, dar și un prilej de promovare a mobilității electrice și a pilotajului sportiv.

Detaliile competiției vor fi prezentate vineri, 13 noiembrie, în cadrul unei conferințe de presă organizate de Clubul AutoArt, de la ora 18:00, la Iulius Mall, la etajul întâi.