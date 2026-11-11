Botoșani: Șapte proiecte, care vizează dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, vor fi finanțate

Tot mai mulți vârstnici din județul Botoșani vor primi ajutor direct acasă.

Încă șapte proiecte pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu au primit undă verde pentru finanțare, după ce bugetul disponibil a fost suplimentat.

Acestea se adaugă celor șapte inițiative aprobate deja, ceea ce înseamnă că, în total, 14 comunități vor oferi sprijin dedicat persoanele în vârstă.

Pe noua listă se află municipiul Dorohoi, orașele Darabani și Flămânzi, alături de comunele Cristinești, Drăgușeni, Mihăileni și Vârful Câmpului.

Deși proiectele fuseseră declarate eligibile, ele rămăseseră inițial pe lista de rezervă din lipsă de fonduri.

Odată semnate contractele de către primării, vârstnicii care au nevoie de ajutor vor beneficia de îngrijire la domiciliu, asistență în gospodărie și sprijin medical.

(Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO radioiasi.ro)