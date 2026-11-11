(AUDIO) Manolea, Suceava: Tradiția și identitatea rușilor lipoveni – valori transmise între generații – teme ale emisiunii Comunități Etnice/Ruși Lipoveni, Radio România Iași, miercuri, 11 nov. 2026, h 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 11 noiembrie 2026, 12:27

În ediția de săptămâna aceasta (astăzi, h 20:30, RADIO ROMÂNIA IAȘI) dedicată rușilor lipoveni, relatăm de la evenimentul cultural: Tradiția și identitatea rușilor lipoveni – valori transmise între generații. Activitatea culturală a avut loc în incinta Căminului Cultural din satul Manolea, Comuna Forăști, județul Suceava. Evenimentul s-a desfășurat în ziua de 1 noiembrie 2026, începând cu ora 16.

Organizatori ai evenimentului au fost reprezentanții Asociației Comunității Rușilor Lipoveni din România, cei ai Sucursalei Manolea a Comunității Rușilor Lipoveni din România și cei ai Primăriei Comunei Forăști.

Au participat ansamblurile folclorice: „Berioza” din Manolea; „Radnoi Sarichioi” din Sarichioi; „Slaveanskaia Karuseli” din Iași; „Novaia Zaria” din Botoșani; „Vesiolâia dușa” din Suceava; „Zelionaia vișnea” din Climăuți, comuna Mușenița (Suceava) și „Raduga” din târgul Iașului.

Concret, în emisiunea de azi stăm de vorbă cu Nina Andrian, președinte al Comunității Rușilor Lipoveni din Manolea, comuna Forăști, Suceava, cea care în dialogul pe care-l postăm ne prezintă, pe scurt, Comunitatea Rușilor de Veche Credință din Manolea, amintindu-ne de faptul că elevii din comunitate studiază limba rusă maternă, precizând faptul că sfânta biserică și credința întru aceasta „i-a ținut pe rușii lipoveni uniți”.

Aflăm de la invitatul nostru amănunte concrete despre eveniment, cu accent pe participanții la această frumoasă sărbătoare; tinerii din comunitate sunt atenți la păstrarea, conservarea și promovarea mărcilor identitare ale înaintașilor, altă temă a dialogului.

Interlocutorul nostru ne prezintă grupul folcloric (n.n. Berioza) din comunitate, cu accent pe membrii acestuia și dragostea lor pentru mărcile specifice; comunicarea dintre tinerii și bătrânii comunității, o altă temă a dialogului.

Subiectele suprinse în mesajul melodiilor populare din repertoriul Ansamblului Folcloric „Berioza” din Manolea, ne sunt prezentate de către intervievatul nostru. Aproape de finalul dialogului, în contextual temelor prezentate, Nina Andrian (președinte al CRL Manolea) are un mesaj pentru ascultătorii Radio România Iași.

Pentru că am relatat de le evenimentul cultural – Tradiția și identitatea rușilor lipoveni – valori transmise între generații, activitate culturală care a avut loc în incinta Căminului Cultural din satul Manolea, Comuna Forăști, județul Suceava, conchidem prin a preciza că „localitatea Manolea este situată în sud-vestul județului Suceava, la circa 25 de kilometri de Fălticeni, străbătută fiind de Platonița, afluent al râului Șomuz. Numele vechi al așezării era Platonești, cu o atestare timpurie de pe vremea lui Alexandru cel Bun (1411). Din anul 1742, satul își va lua numele Manole(a), pentru ca din anul 1803 să se numească, pentru un timp, Lipoveni ot Manole. Nu se cunoaște cu exactitate data stabilirii aici a primilor ortodocși de rit vechi, ca urmare a refugiului din Rusia. Dacă ținem seama de însemnările lui Nikolai Nadejdin, care a venit în misiune secretă la Manolea în 1843, aceștia s-ar fi stabilit aici pe la începutul anilor 1700”, am citat din materialele informative puse la dispoziție de către reprezentanții Comunității Rușilor Lipoveni din Manolea.

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Text: Dumitru ȘERBAN

Foto: Nina ANDRIAN, președinte al CRL Manolea