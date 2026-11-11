Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » (AUDIO) Manolea, Suceava: Tradiția și identitatea rușilor lipoveni – valori transmise între generații – teme ale emisiunii Comunități Etnice/Ruși Lipoveni, Radio România Iași, miercuri, 11 nov. 2026, h 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

(AUDIO) Manolea, Suceava: Tradiția și identitatea rușilor lipoveni – valori transmise între generații – teme ale emisiunii Comunități Etnice/Ruși Lipoveni, Radio România Iași, miercuri, 11 nov. 2026, h 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

(AUDIO) Manolea, Suceava: Tradiția și identitatea rușilor lipoveni – valori transmise între generații – teme ale emisiunii Comunități Etnice/Ruși Lipoveni, Radio România Iași, miercuri, 11 nov. 2026, h 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 11 noiembrie 2026, 12:27

În ediția de săptămâna aceasta (astăzi, h 20:30, RADIO ROMÂNIA IAȘI) dedicată rușilor lipoveni, relatăm de la evenimentul cultural: Tradiția și identitatea rușilor lipoveni – valori transmise între generații. Activitatea culturală a avut loc în incinta Căminului Cultural din satul Manolea, Comuna Forăști, județul Suceava. Evenimentul s-a desfășurat în ziua de 1 noiembrie 2026, începând cu ora 16.

Organizatori ai evenimentului au fost reprezentanții Asociației Comunității Rușilor Lipoveni din România, cei ai Sucursalei Manolea a Comunității Rușilor Lipoveni din România și cei ai Primăriei Comunei Forăști.

Au participat ansamblurile folclorice: „Berioza” din Manolea; „Radnoi Sarichioi” din Sarichioi; „Slaveanskaia Karuseli” din Iași; „Novaia Zaria” din Botoșani; „Vesiolâia dușa” din Suceava; „Zelionaia vișnea” din Climăuți, comuna Mușenița (Suceava) și „Raduga” din târgul Iașului.

Concret, în emisiunea de azi stăm de vorbă cu Nina Andrian, președinte al Comunității Rușilor Lipoveni din Manolea, comuna Forăști, Suceava, cea care în dialogul pe care-l postăm ne prezintă, pe scurt, Comunitatea Rușilor de Veche Credință din Manolea, amintindu-ne de faptul că elevii din comunitate studiază limba rusă maternă, precizând faptul că sfânta biserică și credința întru aceasta „i-a ținut pe rușii lipoveni uniți”.

Aflăm de la invitatul nostru amănunte concrete despre eveniment, cu accent pe participanții la această frumoasă sărbătoare; tinerii din comunitate sunt atenți la păstrarea, conservarea și promovarea mărcilor identitare ale înaintașilor, altă temă a dialogului.

Interlocutorul nostru ne prezintă grupul folcloric (n.n. Berioza) din comunitate, cu accent pe membrii acestuia și dragostea lor pentru mărcile specifice; comunicarea dintre tinerii și bătrânii comunității, o altă temă a dialogului.

Subiectele suprinse în mesajul melodiilor populare din repertoriul Ansamblului Folcloric „Berioza” din Manolea, ne sunt prezentate de către intervievatul nostru. Aproape de finalul dialogului, în contextual temelor prezentate, Nina Andrian (președinte al CRL Manolea) are un mesaj pentru ascultătorii Radio România Iași.

Pentru că am relatat de le evenimentul cultural – Tradiția și identitatea rușilor lipoveni – valori transmise între generații, activitate culturală care a avut loc în incinta Căminului Cultural din satul Manolea, Comuna Forăști, județul Suceava, conchidem prin a preciza că „localitatea Manolea este situată în sud-vestul județului Suceava, la circa 25 de kilometri de Fălticeni, străbătută fiind de Platonița, afluent al râului Șomuz. Numele vechi al așezării era Platonești, cu o atestare timpurie de pe vremea lui Alexandru cel Bun (1411). Din anul 1742, satul își va lua numele Manole(a), pentru ca din anul 1803 să se numească, pentru un timp, Lipoveni ot Manole. Nu se cunoaște cu exactitate data stabilirii aici a primilor ortodocși de rit vechi, ca urmare a refugiului din Rusia. Dacă ținem seama de însemnările lui Nikolai Nadejdin, care a venit în misiune secretă la Manolea în 1843, aceștia s-ar fi stabilit aici pe la începutul anilor 1700”, am citat din materialele informative puse la dispoziție de către reprezentanții Comunității Rușilor Lipoveni din Manolea.

Ne auzim online – AICIhttps://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text: Dumitru ȘERBAN

Foto: Nina ANDRIAN, președinte al CRL Manolea

Etichete:
AGRI4FUTURE 2026: Clubul Fermierilor Români cere o politică agricolă integrată pe 10 ani, în dialog direct cu Președinția, Guvernul și Comisia Europeană
Emisiuni marți, 10 noiembrie 2026, 11:14

AGRI4FUTURE 2026: Clubul Fermierilor Români cere o politică agricolă integrată pe 10 ani, în dialog direct cu Președinția, Guvernul și Comisia Europeană

Peste 500 de participanți la Conferința Națională „AGRI4FUTURE: România – Obiectiv 2035”: patru paneluri despre viitorul PAC, securitate,...

AGRI4FUTURE 2026: Clubul Fermierilor Români cere o politică agricolă integrată pe 10 ani, în dialog direct cu Președinția, Guvernul și Comisia Europeană
#StareaEducației (INTERVIU) Profesorii de la LIIS Iași au creat un ghid pentru utilizarea AI la clasă. Prof. Maria Rados: Scenariile didactice au fost concepute într-o formulă mai interactivă, centrată pe elev, în care inteligența artificială este utilizată pentru stimularea gândirii critice./ Prof. Adina Romanescu: AI impune regândirea predării și evaluării, iar accentul trebuie să se mute de la produsul final la competențele reale ale elevului.
Emisiuni marți, 10 noiembrie 2026, 10:32

#StareaEducației (INTERVIU) Profesorii de la LIIS Iași au creat un ghid pentru utilizarea AI la clasă. Prof. Maria Rados: Scenariile didactice au fost concepute într-o formulă mai interactivă, centrată pe elev, în care inteligența artificială este utilizată pentru stimularea gândirii critice./ Prof. Adina Romanescu: AI impune regândirea predării și evaluării, iar accentul trebuie să se mute de la produsul final la competențele reale ale elevului.

La Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași, 34 de profesori au transformat experiența de la clasă într-un ghid practic...

#StareaEducației (INTERVIU) Profesorii de la LIIS Iași au creat un ghid pentru utilizarea AI la clasă. Prof. Maria Rados: Scenariile didactice au fost concepute într-o formulă mai interactivă, centrată pe elev, în care inteligența artificială este utilizată pentru stimularea gândirii critice./ Prof. Adina Romanescu: AI impune regândirea predării și evaluării, iar accentul trebuie să se mute de la produsul final la competențele reale ale elevului.
Atelierele Versus revin la Iași cu poezie, muzică și dialoguri între artiști. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 10 noiembrie 2026, 10:21

Atelierele Versus revin la Iași cu poezie, muzică și dialoguri între artiști. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Atelierele Versus, în weekend, la Iași! Muzică și poezie la Acaju, în inima cetății! Ce se întâmplă atunci când un artist își schimbă...

Atelierele Versus revin la Iași cu poezie, muzică și dialoguri între artiști. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Campania „IMPACT – Stop Bullying/Cyberbulliying”, continuă programele de prevenție pentru copii, profesori și părinți
Emisiuni marți, 10 noiembrie 2026, 09:35

Campania „IMPACT – Stop Bullying/Cyberbulliying”, continuă programele de prevenție pentru copii, profesori și părinți

Campania „IMPACT – Stop Bullying/Cyberbulliying”, continuă programele de prevenție pentru copii, profesori și părinți. Până...

Campania „IMPACT – Stop Bullying/Cyberbulliying”, continuă programele de prevenție pentru copii, profesori și părinți
Emisiuni marți, 10 noiembrie 2026, 09:19

„Dragostea e o gaură-n asfalt”. Despre iubire, cu ironie și tandrețe

Poate fi dragostea o gaură-n asfalt? Un accident într-o intersecție nesemaforizată? În volumul „Dragostea e o gaură-n asfalt”, Călin...

„Dragostea e o gaură-n asfalt”. Despre iubire, cu ironie și tandrețe
Emisiuni luni, 9 noiembrie 2026, 10:07

Bacăul își omagiază personalitățile. Nadia Comăneci, în centrul evenimentului de la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”

Nadia Comăneci, sărbătorită la Bacău, de ziua ei, 12 noiembrie! „Bacău – personalități ale locului”, eveniment la Complexul Muzeal...

Bacăul își omagiază personalitățile. Nadia Comăneci, în centrul evenimentului de la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”
Emisiuni luni, 9 noiembrie 2026, 09:28

„Pădurea Prieteniei” a dus România în Cartea Recordurilor. Andrei Coșuleanu, președinte Act For Tomorrow, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Voluntarii din Regiunea Nord-Est, au spus prezent pentru noul record mondial cu Pădurea Prieteniei! Țara noastră a intrat în Guinness World...

„Pădurea Prieteniei” a dus România în Cartea Recordurilor. Andrei Coșuleanu, președinte Act For Tomorrow, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni duminică, 8 noiembrie 2026, 18:55

(INTERVIU) Amna, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (08.11.2026)

Amna este una dintre cele mai apreciate soliste din România, având un timbru aparte și capacitatea de a transmite emoție în orice interpretare....

(INTERVIU) Amna, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (08.11.2026)