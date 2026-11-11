Două rachete de croazieră rusești de tip Banderol au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova

Publicat de Andreea Drilea, 11 noiembrie 2026, 11:15

Două rachete de croazieră de tip Banderol (S8000) au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei.

Potrivit Ministerului Apărării, prima rachetă a traversat frontiera de stat la ora 06:04, din direcția localității Iaski, regiunea Odesa, Ucraina, spre localitatea Tudora, raionul Ștefan Vodă. Aceasta a părăsit spațiul aerian național la ora 06:09, în direcția localității Starocazacie, regiunea Odesa.

Cea de-a doua rachetă a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 06:06, din direcția localității Lîmanske, regiunea Odesa, având direcția spre localitatea Pervomaisc, din segmentul transnistrean. Racheta a părăsit spațiul aerian național la ora 06:10, în direcția localității Razdelna, regiunea Odesa.

Rachetele de croazieră de tip Banderol (S8000) sunt muniții rusești de atac cu motor turboreactor, care combină caracteristicile unei drone kamikaze cu cele ale unei rachete de croazieră. Transportă un focos cu fragmentație puternic exploziv cu o greutate între 114 și 150 de kilograme.

Radio Chișinău