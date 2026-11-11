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Violența de gen, între abuzul domestic și hărțuirea din spațiul public. Dezbaterea Zilei cu Maria Nedelcu (11.11.2026)

Violența de gen, între abuzul domestic și hărțuirea din spațiul public. Dezbaterea Zilei cu Maria Nedelcu (11.11.2026)

Publicat de Andreea Drilea, 11 noiembrie 2026, 10:33

Violența de gen și abuzul domestic nu sunt probleme private, ci realități care ne afectează întreaga comunitate. De la agresiunile fizice sau psihologice din spatele ușilor închise și până la hărțuirea subtilă din instituții ori de pe stradă, abuzul îmbracă forme multiple și adesea greu de sesizat la timp.

Astăzi, la Dezbaterea Zilei, după știrile orei 14.00, analizăm mecanismele prin care se instalează controlul și modul în care victimele pot fi sprijinite în mod real. Alături de noi în studio va fi Raluca Butnaru, psiholog clinician și psihoterapeut specializat în psihoterapia integrativă a traumei și prin telefon, Alexandra Anastasiei, președinta Asociației „Femei de Piatra”.

Vom discuta despre impactul traumei în violența domestică, despre formele de hărțuire din mediul academic și profesional, dar și despre pârghiile legale și comunitare prin care putem rupe cercul tăcerii.

Realizator: Maria Nedelcu

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