Cetăţeanul român rănit în accidentul de pe Autostrada Trakia din Bulgaria este în stare critică

Publicat de Andreea Drilea, 11 noiembrie 2026, 10:15

UPDATE – Cetăţeanul român rănit în accidentul de pe Autostrada Trakia din Bulgaria este în stare critică, iar viaţa sa este în pericol, informează unitatea medicală din Burgas, unde pacientul este internat în secţia de terapie intensivă.

Bărbatul prezintă multiple traumatisme grave şi este ventilat mecanic. Membrii familiei sale, precum şi Consulatul României din Burgas, au fost informaţi despre starea sa.

Accidentele rutiere grave s-au produs, marţi, pe Autostrada Trakia din Bulgaria. 11 persoane şi-au pierdut viaţa şi alte 51 au fost rănite, fiind implicate 86 de autovehicule.

Rador

Cel puțin 11 oameni au murit în Bulgaria într-un carambol pe Autostrada Tracia, arată bilanțul provizoriu prezentat de premierul Rumen Radev.

Printre cei 48 de răniți este și un român. El primește acum îngrijiri medicale, a anunțat ministrul de externe, Dan Neculăescu.

Peste 50 de autovehicule, inclusiv camioane, au fost implicate în carambol devreme, dimineață, când vizibilitatea era redusă din cauza ceței dense.

Circulația pe Autostrada Tracia este oprită, iar serviciile de salvare sunt ajutate de armată, transmite corespondentul Radio România Actualităţi, Vladimir Mitev .

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro